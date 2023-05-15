قراران جمهوريان بتعيين عميدين لكليتي الزراعة والحاسبات بجامعة سوهاج

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قرارين جمهوريين بتعيين الدكتور خلف علي همام عميداً لكلية الزراعة، والدكتور النميري علام زناتي عميداً لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة سوهاج، وذلك لمدة 3 سنوات قادمة لكلا منهما.

رئيس جامعة سوهاج يشكر القيادة السياسية لقرار التعيين

ومن جانبه وجه الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، وللدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على دعمه الدائم واللامحدود للجامعة، والتهنئة لكل من الدكتور خلف همام والدكتور النميري علام، متمنيًا لهما التوفيق والنجاح فى مهام منصبهما الجديد.

عميدى زراعة وحاسبات من الإشراف للعمادة

وشغل الدكتور خلف علي همام منصب مشرفا على كلية الزراعة بجامعة سوهاج منذ منتصف شهر أغسطس 2022، بقرار من رئيس جامعة سوهاج الدكتور مصطفى عبد الخالق لمدة عام أو لحين تولى عميد بقرار جمهوري، وكان من قبل وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب.

بينما شغل الدكتور النميري علام، مشرفا أيضا وقائما بأعمال عميد كلية الحسابات والذكاء الاصطناعي بجامعة سوهاج