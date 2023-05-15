جامعة سوهاج تحصد المركز الأول بملتقى مبادرة سفراء النوايا الحسنة لذوي الإعاقة

حصدت جامعة سوهاج المركز الأول على مستوى جامعات جنوب الصعيد، وذلك خلال مشاركتها في الملتقى الثاني لمبادرة سفراء النوايا الحسنة لذوي الإعاقة، والذي نظمته جامعة الفيوم تحت عنوان طلاب مبتكرون ومخترعون، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة.

وقال إن الملتقى عقد في نسخته الثانية وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة دعم ورعاية ذوي الإعاقة وتنفيذ فعاليات وأنشطة من شأنها المساهمة في تشكيل وعي الطلاب، وتنمية قدراتهم وإمكانياتهم، وإكسابهم القيم والأخلاق الرفيعة.

وأشار الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن الملتقى ناقش هذا العام عدد من القضايا المجتمعية الملحة التي تشغل الرأي العام وتتعلق بذوي الإعاقة، حيث تضمن مسابقة شاركت فيها كل جامعة بوفد مكون من طالبين لطرح مبادرة تختص بقضية معينة.

وأضاف أنه جرى تقسيم الجامعات المشاركة إلى 6 قطاعات، وهي جامعات القاهرة الكبري، وسط وجنوب الوادي، شمال الدلتا والساحل، القناة-سيناء، شمال الصعيد، ووسط وجنوب الصعيد.

وأوضح أن المسابقة اشترطت أن يتمتع المشاركين بحسن السير والسلوك والمظهر العام والسمات الشخصية، وتقديم سيرة ذاتية لكل منهما موثقة من رعاية الشباب وتحتوي على الأنشطة وماقدموه فى ملف ذوي الإعاقة على مستوى الجامعة أو المجتمع، وأيضا أن تكون المبادرة قابلة للتنفيذ داخل الجامعة، إلى جانب استيفاء مهارات العرض، الثقافة العامة، الابتكار، وإتقان اللغة الإنجليزية.

شروط القبول بالمبادرة

وذكر صبري محمد مدير إدارة رعاية الشباب، أنه من شروط قبول ملف المبادرة أيضا أن يحتوي على بياناََ إحصائيا مفصلا بالطلاب ذوي الإعاقة وتوزيعهم على الكليات، وكذلك الخدمات المقدمة فعلياَ لهؤلاء الطلاب موثقة بالأدلة والصور، مضيفا أن لجنة التحكيم أجرت حوارا ونقاشا مع طلاب المبادرة لتقييم الفكرة المقدمة، وطلبت منهم كتابة مقال عن الموضوع محددة الأبعاد والعنوان، كما استمعت إلى العرض التقديمي للمبادرة وتقييم الأداء وفقا لعدد من المعايبر المتفق عليها، وذلك لتحديد أفضل العروض المقدمة وإعلان الجامعة الفائزة بالمركز الأول على كل قطاع وتسليمهل شهادات التقدير وجائزة مالية باسم نائب رئيس جامعة الفيوم لشؤون التعليم والطلاب.