«الإدارية العليا» ترفض طعن عامل مدرسة على حكم بفصله نهائيا لتعاطيه مخدرات

قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض دعوى عامل بإحدى المدارس، طالب فيها بإلغاء فصلة من الخدمة، وأيدت المحكمة حكم أول درجة بفصله من الخدمة على خلفية تعاطيه عقار الترامادول.

بداية القصة

وقالت المحكمة في حيثياتها، إنه بتاريخ 16 يناير 2018 أقامت النيابة الإدارية دعواها رقم 155 لسنة 60 ق أمام المحكمة التأديبية للتربية والتعليم مشتملة على ملف قضيتها رقم 622 لسنة 2017 وتقرير اتهام ضد الطاعن وآخرين، ونسبت إلى الطاعن أنه بتاريخ 12 فبراير 2017 تعاطى عقار الترامادول وذلك من واقع نتيجة التحليل الطبي الذي أجري له والصادر من مستشفى الخانكة للصحة النفسية.

النيابة الادارية تطلب محاكمته

ثم طلبت النيابة الإدارية محاكمته تأديبياً عما نسب إليه وفي جلستها المنعقدة بتاريخ 22 نوفمبر 2018 قضت المحكمة التأديبية للتربية والتعليم بمجازاته بالفصل من الخدمة، وأقام طعنه الماثل امام المحكمة الادارية التي أيدت فصله.