العاهل الأردني: القمة العربية بجدة انطلاقة لمرحلة جديدة من العمل العربي

أعرب العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، عن ثقته بنجاح القمة العربية المقرر عقدها في جدة بالمملكة العربية السعودية، مؤكداً أنها تمثل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من العمل العربي، ترتكز على قاعدة صلبة من التعاون الاقتصادي، لما فيه مصلحة جميع الأطراف.

وشدد العاهل الأردني، في تصريحات لرئيس تحرير صحيفة «الشرق الأوسط» غسان شربل، على «أولوية التصدي للتحديات السياسية التي تواجه أمتنا، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

وقال الملك عبدالله الثاني: «أنا واثق من أن الجهود التي بذلها الأمير محمد بن سلمان وفرت إعداداً جيداً يضمن نجاح هذه القمة التي يحرص الجميع على إنجاحها، ما يضاعف ثقتي بالنجاح هو ما لمسناه في الشهور الماضية من قناعة بضرورة إرساء العلاقات العربية - العربية على أسس صلبة من التعاون الاقتصادي وبحيث تلمس شعوبنا النتائج وهو أمر يحصن هذا التعاون ضد التباينات السياسية التي قد تظهر بين حين وآخر».

تعميق التعاون العربي

وأضاف العاهل الأردني قائلا: «تواجه دولنا سلسلة من التحديات تحتاج معالجتها إلى تعاون وثيق وعميق وعلى قاعدة الفائدة المتبادلة، هناك مشكلة تحفيز الاقتصاد وتطويره لتوفير فرص عمل لأجيال جديدة. وهناك مسألة تطوير الإدارة والإصلاح بشكل عام ومحاربة الفساد وهناك أيضاً مشكلة اللاجئين والمياه والمخدرات والارتقاء بمستوى التعليم والخدمات الصحية فضلاً عن المشكلات البيئية».

وأوضح أن تعميق التعاون الاقتصادي يفتح أبواب الأمل أمام الأجيال الشابة ويوفر قاعدة جدية للاستقرار والازدهار، وأنا واثق أنه بتوافر إرادة التعاون وحسن التخطيط يمكن إحداث تغيير في ظروف عيش هذه المنطقة التي دفعت ثمناً باهظاً للنزاعات والتوترات لأسباب كثيرة.

ورداً على سؤال عن العلاقات الأردنية - السعودية، قال الملك عبدالله الثاني إن العلاقات مع الشقيقة السعودية استراتيجية وتاريخية، وهي تستند إلى ثوابت التعاون والتشاور والسعي إلى الاستقرار عبر ممارسة سياسات مسؤولة حيال قضايا المنطقة والعالم، و«تربطني علاقات ممتازة بخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان».

الفخر بما تفعله السعودية

وأكد أن كل عربي يشعر بالفخر حين يعاين ما تشهده المملكة العربية السعودية منذ سنوات في ورشة إصلاح وتطوير يرعاها الأمير محمد، ولا مبالغة في القول إن النهضة السعودية الحالية تجربة ملهمة لدول المنطقة، وإن التطلع إلى تحديث الاقتصاد واستخدام التكنولوجيا وإشراك الشباب في ورشة التحديث، والاهتمام بالثقافة والفنون والسياحة، له مردود إيجابي على البلد المعني ومحيطه أيضاً.

وأعرب العاهل الأردني عن سعادته بعلاقة الصداقة والتعاون القائمة بين الأمير محمد، وولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، مؤكداً أن «هذا الجيل من الشباب العربي يمتلك آمالاً وطموحات وقدرات تعد بمستقبل أفضل لبلداننا»، واختتم تصريحاته قائلاً: «أتمنى أن نكون أمام فرصة جديدة لدولنا والمنطقة، بحيث يمكن حشد الطاقات في خدمة مشروع التطوير وفتح آفاق الازدهار والاستقرار لما فيه مصلحة شعوبنا».