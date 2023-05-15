كيف يمكن الاستعلام عن تأشيرة السعودية 1444؟.. موقع الخارجية وتطبيق «إنجاز»

يحاول الأفراد في مختلف الدول العربية والإسلامية الاستعلام عن تأشيرة السعودية 1444 قبل أيام من موسم الحج، وكذلك في ظل إتاحة المملكة العربية السعودية إمكانية أداء العمرة عبر تأشيرات السياحة والعمل والزيارة، في تطور في قطاع السياحة بالمملكة.

الاستعلام عن تأشيرة السعودية 1444 عبر موقع الخارجية

وبحسب موقع وزارة الخارجية السعودية، يمكن للشخص الباحث عن طريقة الاستعلام عن تأشيرة السعودية 1444 الدخول عبر موقع وزارة الخارجية السعودية، ثم كتابة رقم طلب التقديم الخاص به في الخانة المخصصة له، ثم كتابة رقم جواز السفر الخاص به في خاناته، ثم تدوين الرمز الخاص بالتحقق المتاح على الشاشة أمامه، ثم الضغط على كلمة الاستعلام والانتظار قليلا، وسيتم طرح كافة المعلومات الخاصة بالتأشيرة، ليتم الاستعلام بعد 3 أيام من التقديم.

الاستعلام عن تأشيرة السعودية 1444 عبر تطبيق «إنجاز»

كما يمكن للشخص الاستعلام عن تأشيرة السعودية 1444 عن طريق الدخول على منصة «إنجاز» الإلكترونية الخاصة بمعرفة تفاصيل التأشيرات في السعودية عن طريق دخول المنصة، ثم الضغط على خانة الاستعلام عن التأشيرات، وبعدها يتم كتابة جميع البيانات المطلوبة الخاصة بالتأشيرة، ثم كتابة نوع التأشيرة في الخانة المخصصة لذلك، ثم كتابة الرمز الذي يتم إرساله للتحقق، ثم التأكد من شخصية صاحب الطلب، عن طريق الضغط على خانة «أنا لست روبوت»، ىثم اختيار خانة استعلام، وستظهر كافة المعلومات الخاصة بالتأشيرة على الفور.