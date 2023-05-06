  العاهل الأردني والملكة رانيا يحضران حفل تتويج الملك تشارلز الثالث

حضر العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، والملكة رانيا العبدالله، حفل تتويج الملك تشارلز الثالث، ملكاً على بريطانيا، وزوجته الملكة كاميلا، في مراسم تاريخية أقيمت في كنيسة «ويستمنستر» بالعاصمة البريطانية لندن، اليوم السبت.

وحضر عدد من قادة وزعماء وممثلي مختلف دول العالم، بالإضافة إلى العاهل الأردنى والملكة رانيا، وأفراد العائلة الملكية البريطانية، حفل تتويج الملك تشارلز الثالث، الذي أصبح ملكاً على بريطانيا، خلفا لوالدته الملكة اليزابيث الثانية، التي توفيت في الثامن من سبتمبر الماضي.

حفل تتويج الملك تشارلز الثالث

وتوج الملك تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا اليوم السبت، وبدأت مراسم التتويج الديني للملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا، صباح اليوم في كنيسة ويستمنستر في لندن، بحضور حوالي 2300 مدعو، في أكبر احتفال رسمي تشهده البلاد منذ 70 عاما، وشارك 4000 من أفراد القوات المسلحة البريطانية في تأمين مسيرة التتويج للملك تشارلز.

واصطف عشرات الآلاف على جانبي الطريق الواسع المؤدي للكنيسة لمتابعة الموكب الملكي، فيما توافدت الجماهير والضيوف لمتابعة الحدث التاريخي، ورحب ملك بريطانيا بجموع المهنئين بتوليه العرش خارج قصر باكنغجهام وسط العاصمة لندن، وفرضت السلطات طوقا أمنيا حول كنيسة ويستمنستر.

زعماء العالم يهنئون الملك تشارلز

وهنأ عدد من زعماء الدول، السبت، الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا بتتويجهما بشكل رسمي أمام أنظار الملايين حول العالم.

وتولى تشارلز عرش بريطانيا خلفا لوالدته الملكة إليزابيث عقب وفاتها في سبتمبر الماضي، وأصبح في سن الرابعة والسبعين أكبر ملك بريطاني يضع على رأسه تاج سانت إدوارد، المصنوع منذ 360 عاماً، عندما جلس على كرسي العرش، الذي يعود إلى القرن الرابع عشر في كنيسة ويستمنستر في لندن.