الحكم على راشد الغنوشي في تونس بالسجن لمدة عام

قضت محكمة تونسية اليوم السجن بالسجن عاما على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، في الدائرة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس مع توقيع غرامة مالية قدرها ألف دينار تونسي (300 دولار أمريكي) على الغنوشي.

بلاغ ضد الغنوشي

وذكرت قناة نسمة التونسبة أنّ الحكم جاء بعد بلاغ قدمه نقابي أمني ضده، بعد ذكر الغنوشي عبارة «طواغيت» التي ذكرها الغنوشي أثناء تأبين أحد قياجات حركة النهضة عقب وفاته.

إيقاف الغنوشي

يشار إلى أنّ الشرطة في تونس أوقفت الغنوشي، الشهر الماضي، وفتشت منزله بعد البلاغ الذي تم تقديمه ضده.