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السلطات التونسية تبدأ تحقيقا مع راشد الغنوشي في تهم تتعلق بالإرهاب

كتب:

رؤى ممدوح
07:58 م | الإثنين 18 يوليو 2022
راشد الغنوشي

راشد الغنوشي

أعلنت السلطات القضائية التونسية أنها بدات تحقيقاً مع رئيس حركة النهضة الإخوانية في تونس راشد الغنوشي في تهم تتعلق بالإرهاب، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

راشد الغنوشي يمثل أمام القضاء 

وكشف راشد الغنوشي، رئيس حزب النهضة الإسلامي الرائد في تونس، أنه يتوقع اعتقاله في 19 يوليو عندما يمثل أمام المدعي العام لمكافحة الإرهاب في البلاد، فيما يتعلق بالتحقيقات حول تمويلات نماء تونس.

من جهته، كشف أحمد نجيب الشاب، زعيم جبهة الإنقاذ الوطني، اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع رئيس مجلس النواب المنحل، ومن المتوقع أن يمثل الزعيم الإسلامي راشد الغنوشي أمام المدعي العام التونسي لمكافحة الإرهاب تماشيا مع التحقيق بشأن جمعية نماء تونس الخيرية التي تتهمها السلطات بتمويل الإرهاب. 

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بقلم رؤى ممدوح