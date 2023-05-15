الغرف التجارية: دعم الصناعة وتعميق المنتج المصري ضرورة للعبور من الأزمات

أكد فوزي عبدالجليل، رئيس شعبة الأدوات الصحية بالغرفة التجارية، أن دعم الصناعة وتعميق المنتج المصري، يجب أن يكون على رأس الأولويات للعبور من الفجوات والأزمات العالمية بفرص وآفاق استثمارية واعدة وعديدة.

تحسين بيئة الاستثمار والتوسع في تعميق التصنيع المحلي

وأشار فوزي عبدالجليل إلى أن الصناعة الوطنية قادرة على توفير احتياجات الدولة والمواطنين من السلع والمنتجات الأساسية خاصة مع الارتفاع الجنوني في الأسعار بسبب الدولار فضلاً عن النقص الحاد في الخامات بالسوق.

ولفت إلى ضرورة العمل على تحسين بيئة الاستثمار والتوسع في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري وتوفير فرص عمل وزيادة المكون محلي لسد العجز في خاصة مع وتلبية احتياجات الخاص بالتوسع في المشروعات القومية والعمل علي أن تكون مصر منصة تصدير إلى الأسواق العالمية لاسيما الافريقي.

زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في هذا التوقيت

وشدد رئيس شعبة الأدوات الصحية على أهمية الدعم المتواصل لكافة الصناعات سواء الصغيرة والمتوسطة والثقيلة على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية المختلفة والسعي الدائم إلى إزالة كافة التحديات والعقبات التى تواجه عملية توسيع الاستثمارات وجذب المستثمرين المحليين والأجانب إعطاء العديد من المحفزات التشجيعية لتوسيع القاعدة الصناعية.

وأوضح أنه يجب إنشاء مناطق صناعية مستدامة لتعميق المنتج المصرى تأخذ في الاعتبار متطلبات التوطين الصناعي حتى تلبى احتياجات القطاع الصناعي ودعم المنتج المحلى والاتجاه إلى غزو المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية وزيادة حجم الصادرات المصرية وتقليل فاتورة الاستيراد ، أيضا إزالة كافة الإجراءات الروتينية لاستخراج التراخيص اللازمة لمزاولة لجميع الأنشطة ، تقليل مخاطر الأعمال.

وأضاف أنه يجب إنشاء مناطق صناعية مستدامة لتعميق المنتج المصرى تأخذ في الاعتبار متطلبات التوطين الصناعي حتى تلبى احتياجات القطاع الصناعي ودعم المنتج المحلى والاتجاه إلى غزو المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية وزيادة حجم الصادرات المصرية وتقليل فاتورة الاستيراد ، أيضا إزالة كافة الإجراءات الروتينية لاستخراج التراخيص اللازمة لمزاولة لجميع الأنشطة، تقليل مخاطر الأعمال.

وفي سياق متصل، قال «عبدالجليل» إن تفعيل مجلسي الاستثمار والتصدير يسهمان في تحفيز وتشجيع القطاع الخاص على التوسع في الاستثمارات، سواء كان محليًا أو أجنبيًا، مشيرين إلى أن زيادة الاستثمارات هي الحل الأسرع والأمثل لتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأضاف أن تشكيل هذه المجالس برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا يمنحهما سلطة ونفوذًا أكبر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين البيئة الإدارية و التشريعية، ومتابعة تنفيذ قرارات مؤسسات الدولة، التي ترتكز على تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.