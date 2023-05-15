الحوار الوطني يناقش برامج الحماية الاجتماعية ووسائل تحفيز الاستثمار

تنطلق غدًا فعاليات المحور الاقتصادي، ضمن محاور الحوار الوطني بمركز المؤتمرات بأرض المعارض في مدينة نصر، وتناقش لجنة العدالة الاجتماعية جلسة بعنوان «برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة»، فيما تناقش لجنة السياحة جلسة بعنوان «وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله».

وتعقد الجلسات النقاشية بحضور الدكتور أحمد جلال المقرر العام لـ المحور الاقتصادي، والدكتورة نورا على مقرر لجنة السياحة، والدكتورة أماني الترجمان مقرر مساعد اللجنة، والنائب عبدالهادي القصبي مقرر لجنة العدالة الاجتماعية، والدكتورة ثريا عبدالجوار المقرر المساعد، بجانب بعض أعضاء مجلس الأمناء والمشاركين من مختلف القوى السياسية والأحزاب والمجتمع الأهلي.

واتفق مجلس الأمناء أثناء فترة التحضيرات للحوار الوطني على 19 لجنة فرعية تندرج تحت المحاور الرئيسة الثلاثة: السياسي والاقتصادي والمجتمعي.

ويتضمن المحور الاقتصادي عدة لجان، وهي:

1- لجنة التضخم وغلاء الأسعار

- الأسباب المباشرة وغير المباشرة للتضخم وغلاء الأسعار.

- آثار ونتائج انتشار التضخم وغلاء الأسعار.

- الإجراءات السريعة لمعالجة ظاهرة التضخم وغلاء الأسعار والحلول المستدامة لها.

2- لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي

- الوضع الحالي للسياسة المالية والمشكلات الراهنة.

- آليات الإصلاح.

- الدين العام.

3- لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة

- أولويات الاستثمارات العامة.

- ملكية وإدارة أصول الدولة.

- تمويل الاستثمار العام.

4- لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)

- الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بين المواقع والفرص والتحديات.

- مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي الوضع الراهن طبقًا للمؤشرات الدولية والوضع المستهدف الوصول إليه في المدى القريب والبعيد.

- مناقشة محفزات الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وخطة للترويج له محليًا وعالميًا.

5- لجنة الصناعة

- أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري.

- أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة.

- دور الدولة في التنمية الصناعية.

- سياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.

6- لجنة الزراعة والأمن الغذائي

- دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير.

- دور الدولة في دعم الزراعة والائتمان والديون.

- صلاح قطاع التعاونيات الزراعية.

7- لجنة العدالة الاجتماعية

- برامج الحماية الاجتماعية الوضع الراهن والتطورات الجديدة.

- سياسات العمل.

- سياسات الأجور والمعاشات.

- سياسات الضريبية.

- سياسات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات.

8- لجنة السياحة

- أسباب تراجع السياحة في مصر: الأسباب والآثار والنتائج

- تطوير وحوكمة البنية التحتية للسياحة (مطارات وفندقة ونقل)

- وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله (حكومي مباشر، خاص، استثماري، محلي، أجنبي).

- صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها.