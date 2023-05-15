مجدي بدران يقدم روشتة للوقاية من الانسداد الرئوي.. ثالث سبب للوفاة بالعالم

مرض حذّرت منه وزارة الصحة، ووصفته بأنه ثالث سبب للوفاة في العالم، إذ تسبب في وفاة نحو 3.23 مليون حالة في عام 2019، وأطلقت مبادرة «صحة الرئة» للكشف عنه.

مرض الانسداد الرئوي المزمن أو السدة الرئوية، أكدت وزارة الصحة والسكان، أنّ مبادرة صحة الرئة تهدف للكشف المبكر عنه بين المدخنين باستخدام جهاز قياس وظائف التنفس، مؤكدة أنّ الكشف بالمجان ضمن المبادرة.

الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أكد أنّ هذا المرض رئوي التهابي مزمن يتسبب في إعاقة تدفق الهواء الخارج من الرئتين، وهو ليس مرضًا واحدًا، وإنّما مجموعة من الأمراض.

وأكد في حديثه لـ«الوطن» أن المرض يسبب انسدادا في تدفق الهواء وانتفاخ الرئة والتهاب الشعب الهوائية المزمن، مشيرا إلى أنه السبب الثالث للوفاة في العالم ويتسبب في 3.23 مليون حالة وفاة في العام.

أعراض المرض

وأوضح أنّ أعراض المرض تتمثل في زيادة البلغم أو المخاط وصعوبة التنفس، وضيق النفس والصفير والأزيز، وكذلك السعال المزمن، الذي قد يصحبه بلغم، كما قد يكون شفافًا أو أبيضا أو أصفرا أو مائلًا إلى الأخضر.

كما أنّه من أعراض أيضا عدوى الجهاز التنفسي المتكررة، وقلة النشاط، وفقدان الوزن وتورم القدمين أو الساقين.

أسباب المرض

وأشار إلى أنّ دخان التبغ هو المسبب الأول للإصابة بهذا المرض وتلوث الهواء، وبعض العوامل الوراثية، وكذلك التهابات الجهاز التنفسي.

عوامل الخطر

وأوضح أنّ عوامل الخطر تتمثل في التعرُّض لدخان التبغ والإصابة بمرض الربو، والتعرض للغبار، والتعرض للمواد الكيميائية في العمل، والتعرض للأبخرة الناجمة عن حرق الوقود. وكذلك الجينات الوراثية.

مضاعفات المرض

كما حدد مضاعفات المرض بأنها الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا والتهاب الرئة، وتسرب الهواء إلى الفراغ بين الرئة وجدار الصدر، فتنهار الرئة كالبالون المنكمش، وتدهور تبادل الغازات، وتوقف التنفس أثناء النوم، ومشاكل قلبية منها النوبات القلبية، عدم انتظام ضربات القلب، ارتفاع ضغط الشريان الرئوي، وكذلك هشاشة العظام، والاكتئاب والقلق، وصعوبة الحركة، والحاجة إلى الأكسيجين ثم فقدان الذاكرة.

الوقاية من المرض

وعن الوقاية أوضح أنها تتمثل في الإقلاع عن التدخين، وتجنب ملوثات الهواء، وإعادة التأهيل الرئوي، وتعلم التنفس بشكل أفضل، والتغذية الصحية، وممارسة رياضة معتدلة، والتطعيم ضد الإنفلونزا والمكورات الرئوية والكورونا، وعلاج التهابات الجهاز التنفسي، واستخدم الأكسجين.