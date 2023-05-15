«الصحة»: تكليف رئاسي بمراجعة الأوضاع المادية للفرق الطبية

وجّه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، شكر وتقدير لجميع أعضاء هيئة التمريض، على ما يبذلونه من جهد لتقديم الخدمات الصحية على أعلى مستوى من الجودة، ودورهم الإنساني الذي يؤدونه في مراحل العلاج المختلفة، بمناسبة الاحتفالات باليوم العالمي للتمريض.

جاء ذلك خلال كلمته، اليوم، في احتفالية اليوم العالمي للتمريض، والتي نظمتها النقابة العامة للتمريض، بحضور رؤساء الهيئات وممثلين عن مؤسسات الدولة المختلفة، والنقابات المهنية، وعدد من فرق التمريض بجميع المحافظات.

المنظومة الصحية في مصر

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ الوزير استعرض التطويرات التي يشهدها ملف التمريض داخل المنظومة الصحية في مصر، مؤكدًا أنّ هناك تكليف من رئيس الجمهورية بإعادة النظر ومراجعة الأوضاع المادية للفرق الطبية ومنها فرق التمريض، وهو ما يتم دراسته حاليًا لوضع مقابل مادي يلائم الجهد المبذول من الفرق الطبية، فضلا عن الدعم والتقدير المعنوي لهم.

وأضاف عبدالغفار، أنّ الوزير لفت إلى إضافة تخصصات جديدة للتمريض خلال الفترة الأخيرة، كما تم تشكيل مجموعة عمل لتحديث ومراجعة مناهج الطلاب بمدارس التمريض والمعاهد الفنية التابعة بوزارة الصحة، مشيرًا إلى إضافة 20 ألف عضو تمريض سنويًا للمنظومة الصحية من خلال تلك المنشآت التعليمية، إضافة إلى خريجي كليات ومعاهد التمريض بالجامعات المصرية.

الاستثمار فى العنصر البشري

وتابع عبدالغفار، أنّ الوزير لفت إلى أنّ الوزارة تسعى إلى تطوير ودعم المنظومة الصحية فى مصر ومن أهم ركائزها الأساسية هي الاستثمار في العنصر البشري والنهوض بمستوى التعليم والتدريب لجميع أعضاء الفريق الصحي، وعلى رأسهم أعضاء هيئة التمريض، لبناء الخبرات والقدرات للحصول على ممرض ذو جدارات ويلائم احتياجات السوق المحلي والعالمي.

ومن جانبها، قالت الدكتور كوثر محمود، نقيب التمريض، إنّ ملف تطوير منظومة التمريض على رأس اهتمامات الحكومة المصرية، موجّهة الشكر لجميع أعضاء هيئة التمريض العاملين بالمنظومة الصحية، مؤكدة لهم حرصها على تقديم كافة سبل الدعم المادي والمعنوي.

وأضافت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، أنّ تطوير منظومة التمريض داخل مصر يلقي دعما ومساهمة فعلية وترجمة على أرض الواقع، مشيرة إلى وضع برامج استراتيجية واضحة للنهوض بالخدمات التمريضية، منوهة بحرص المنظمة على التعاون مع وزارة الصحة والتعليم العالي والنقابة من أجل الاستثمار في تحسين الوضع التمريضي.

وقال الدكتور محمد لطيف، رئيس المجلس الصحي المصري، إنّ المجلس يؤكد دور التمريض كشريك أساسي في تقديم ورعاية صحية ذات جودة عالية للمجتمع، كما يلتزم بدعم جهود نقابة التمريض في تطوير المهنة ورفع كفاءة التدريب على مختلف المستويات، كما يؤكد المجلس ضرورة تطبيق ميثاق الأخلاقيات الموضوع من قبل النقابة.

وتابع الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للرقابة والاعتماد، أنّ هناك طفرة كبيرة شهدها قطاع التمريض، مشيرًا إلى أنّ هيئة التمريض تحمل على عاتقها كمّا كبيرا من المسؤوليات.

وأشار الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أنّ التمريض هو خط الدفاع الأول عن المريض المصري، لافتًا إلى أنّ أطقم التمريض تحظى بتدريب وتعليم مستمر من جانب كليات التمريض، وجار العمل على قانون المسؤولية الطبية لحماية أعضاء المهن الطبية.

ولفت الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إلى دور التمريض المصري، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بالفرق التمريضية وتعليمهم وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم.