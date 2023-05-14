«الصحة» تحذر من 3 أعراض تستوجب اللجوء إلى الطبيب.. أبرزها صعوبة التنفس

كشفت وزارة الصحة والسكان عن 3 أعراض حال ظهورها على المواطنين لابد من الذهاب الى الطبيب فورًا، في إطار حرصها على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2023، للنهوض بالصحة العامة والبعد عن العادات السلوكية الخاطئة التي تؤثر على صحة الجسم ورفع الوعي الصحي لدي المواطنين.

أعراض لا تتجاهلها حال الإصابة بها

وحددت وزارة الصحة والسكان، في تقرير رسمي لها، أصدرته منذ قليل، الأعراض وجاءت على النحو التالي:-

- صعوبة التنفس.

- السعال.

- تكوّن المخاط «البلغم».

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنَّه عادة ما تكون هذه الأعراض هي لمرض الانسداد الرئوي المزمن، والذي يتسبب في إعاقة تدفق الهواء خارجًا من الرئتين، مشيرة إلى أنَّ الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن يكون بسبب التعرض لفترات طويلة للغازات أو الجسيمات المهيجة وغالبا ما تنبعث من دخان السجائر .

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنَّها أطلقت مبادرة صحة الرئة، تحت شعار «معاك للأفضل»، لافتة إلى أنَّها تستهدف الكشف المبكر لمرض السدة الرئوية وتحديد مدى درجته.

مبادرة صحة الرئة داخل مستشفيات الصدر

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنَّه في حال اكتشاف أحد يعاني من المرض، يتمّ الكشف عليه ومتابعة المرضى من خلال هواتفهم ومساعدتهم على تلقي العلاج المناسب، من خلال عيادات صحة الرئة المنتشرة بمستشفيات الأمراض الصدرية على مستوى الجمهورية.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، في حال الرغبة في معرفة أقرب مستشفى صدر لمكان سكنك يمكنك التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها 105 للرد على كل التساؤلات والاستفسارات المختلفة من المواطنين.