محافظ كفر الشيخ: إزالة 14 حالة تعد بمركز دسوق على مساحة 3138 مترا

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حملة لإزالة التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بمركز دسوق، ضمن الموجة 21، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وإزالة كل أشكال التعدِّي عليها، وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وفي إطار توجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

إزالة 14 حالة تعد بالرقعة الزراعية

تمكنت الحملة، من إزالة 14 حالة تعد على الأراضي الزراعية على مساحة 3138 مترا، برئاسة اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، التي نفذت قرارات الإزالة لحالات التعدي على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، وكذلك مخالفات البناء، بتواجد أمني مكثف للقيادات الأمنية، ورجال الشرطة بمركز دسوق.

متابعة مستمرة لإزالة المباني

ووجه محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالمتابعة المستمرة للأراضي المستردة لمنع التعدي مرة أخرى على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مع العمل على سرعة إزالة أيَّة تعديات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.