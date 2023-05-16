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الخزانة الأمريكية تعلن احتمالية التخلف عن سداد الديون اعتبارا من يونيه

كتب:

حسن رمضان
12:27 ص | الثلاثاء 16 مايو 2023
وزيرة الخزانة الأمريكية-جانيت يلين-صورة أرشيفية

وزيرة الخزانة الأمريكية-جانيت يلين-صورة أرشيفية

بثت وزارة الخزانة الأمريكية، رسالة متشائمة إلى مجلس النواب الأمريكي، تضمنت احتمال تخلف البلاد عن سداد ديونها اعتبارا من الأول من يونيه المقبل.

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، في رسالة وجهتها إلى رئيس النواب، كيفن مكارثي، إن التقديرات ما زالت تفيد بأن الوزارة لن تتمكن على الأرجح من تلبية التزامات الحكومة كاملة، إذا لم يعمد الكونجرس إلى رفع سقف الدين العام أو تعليقه بحلول مطلع يونيه المقبل، وبشكل محتمل في 1 من الشهر ذاته.

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بقلم حسن رمضان