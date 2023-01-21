خبير اقتصادي: حديث الديمقراطيين والجمهوريين في أمريكا عن تجاوز سقف الدين «دراما»

قال الخبير الاقتصادي نور الدين الحموري، إن حديث الديمقراطيين والجمهوريين في الولايات المتحدة الأمريكية عن تجاوز سقف الدين، يُعد نوعا من الدراما، إذ أن سقف الدين في الاقتصاد الأمريكي اعتادت عليه واشنطن على مدار الأزمنة السابقة، موضحًا أن التأثير السلبي لارتفاع سقف الدين لم يأتْ بعد.

الأسواق الأمريكية غير متخوفة

وأضاف «الحموري»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الأسواق الأمريكية غير متخوفة على الأقل خلال هذه الأيام، لكن سوق السندات تسودها التخوفات بسبب ارتفاع العوائد، موضحًا في الوقت ذاته أن الأسهم الحالية بشكل عام عوّضت الكثير من الخسائر بسبب الأزمة «الروسية-الأوكرانية».

البنك الفيدرالي الأمريكي أخطأ في تقدير التضخم

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن البنك الفيدرالي الأمريكي أخطأ في تقدير التضخم، خاصة بعد فترة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وفي نفس الوقت سيظهر تأثير أسعار الفائدة في الفترة المقبلة، موضحًا أن وزيرة الخزانة الأمريكية، أعلنت في خطاب أمام قادة الكونجرس عن اتخاذ عدد من التدابير الجديدة للحد من تفاقم وضع الديون بالدولة، بعدما ارتفعت عن السقف الذي حدده الكونجرس عند 31.4 تريليون دولار.