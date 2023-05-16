محمد هنيدي يعلن تقديم الجزء الثاني من «أرض النفاق»

أعلن الفنان محمد هنيدي عن تقديمه للجزء الثاني من مسلسل «أرض النفاق»، وذلك بصورة نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أمام «تورتة» مكتوب عليها اسم المسلسل، معلقًا: «الساعة اتناشر بتوقيت إمبابة وعلى المقيمين خارج إمبابة المحافظة على فروق التوقيت، عشان جايين نقولكم استنوا أرض النفاق الجزء التاني قريبا»، مختتمًا: «التورتة فوتوشوب».

هنيدي قدم الجزء الأول من «أرض النفاق» عام 2018

يٌذكر ان هنيدي قدم الجزء الأول من المسلسل عام 2018 من إخراج سامح عبدالعزيز، وهو مقتبس عن قصة الفيلم الشهير الذي قدمه الفنان الراحل فؤاد المهندس عام 1961، وتدور أحداثه حول موظف يٌدعى «مسعود»، يواجه مشكلات كثيرة مع زوجته جميلة وحماته، حتى يتعرف على دكتور ماضي خبير الأعشاب، الذي يقدم له أخلاق للبيع على هيئة حبوب، فيبدأ في تناول الحبوب تباعًا، ليكتشف معها حياة جديدة، بشخصيات جديدة، وأخلاق مستعارة للبيع وتتوالى المواقف الكوميدية.

وقدم مؤخرًا هنيدي فيلم «الجواهرجي» هو فيلم كوميدي من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري، ولم يٌعرض حتى الآن.