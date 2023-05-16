جزر أمريكية تستدعي إيلون ماسك.. والسبب تهريب البشر

أصدرت سلطات جزر العذراء الأمريكية الواقعة في منطقة البحر الكاريبي، مذكرة استدعاء بحق مؤسس سبيس إكس، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، مالك «تويتر»، الملياردير إيلون ماسك في قضية بنك «جي بي مورجان تشيس»، الذي يشتبه بالتورط في مساعدة جيفري إبستاين بتنظيم شبكة تهريب البشر.

جزر العذراء الأمريكية تتهم بنك بمساعدة إبستاين في تهريب البشر

وفي وقت سابق، اتهمت جزر العذراء الأمريكية في دعوى قضائية، بنك «جي بي مورجان»، بمساعدة الملياردير جيفري إبستاين في تهريب البشر لغرض الاستغلال الجنسي في إحدى جزره الخاصة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وانتحر الملياردير جيفري إبستاين في عام 2019 داخل زنزانته بأحد سجون مانهاتن الأمريكية عن عمر ناهز 66 عاما بينما كان ينتظر محاكمته بتهم الاتجار بالجنس، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية

كما أصدرت سلطات الجزيرة، في وقت سابق، مذكرات استدعاء بحق مؤسسا شركة «جوجل» الأمريكية لاري بيج وسيرجي برين، والمدير التنفيذي السابق في «ديزني» مايكل أوفتز، والمدير التنفيذي في شبكة «فنادق حياة» توماس بيتزكر والمستثمر مورت زوكرمان.

وحاولت جزر العذراء الأمريكية، تسليم إيلون ماسك مذكرة استدعاء صادرة في 28 أبريل الماضي، للاشتباه بأن إبستاين قد يكون أشار إلى مؤسس سبيس إكس، كزبون لبنك «جي بي مورجان»،وفقا لوثائق قضائية.

وكان ماسك، قال في وقت سابق، إن شركة تسلا ستنفذ استثمارات ضخمة في فرنسا في مرحلة ما، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».