اعرف عقوبة التعدي على البيوت وأماكن العمل.. حالات تتضاعف فيها الغرامة والحبس

حالات مختلفة لخلو المنازل أو أماكن العمل يستغلها اللصوص للسطو عليه وسرقته، من خلال التخفي ودخول المكان وارتكاب جريمتهم، بينما قد يدخل البعض إلى تلك الأماكن بشكل قانوني إلا أنّ غرضهم مخالف لذلك، إذ يخيل لهم أنّ دخولهم دون الشك فيهم سيمكّنهم من الإفلات من العقاب بعد ارتكاب جرائمهم.

تفاصيل الأماكن التي يشملها قانون العقوبات

وفي تلك الحالة حدد قانون العقوبات العقوبة المترتبة على الأشخاص الذين يتعدون على البيوت أو المكان المعد للسكن، ولم يتوقف الأمر عند المنزل فقط بل شمل القانون الأماكن المعدة لحفظ المال، ويوضح التقرير التالي المادة المخصصة لتلك العقوبة وتفصيلها.

نص قانون العقوبات حال التعدي على السكن

نصت المادة 370 من قانون العقوبات على أنّ كل من دخل بيتًا مسكونًا أو معدًا للسكن أو في أحد ملحقاته، أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال، وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، يُعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

حالات تضاعف العقوبة

وفصّل القانون آلية وقوع تلك الجرائم وحالات تضاعف العقوبة المتعلقة بالتعدي بالمسكن، إذ أوضح أنّه في حال وقوع هذه الجريمة ليلاً أو باستخدام القوة أو بواسطة كسر أو تسلق من شخص حامل لسلاح أو من 10 أشخاص على الأقل ولو لم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.