كيف تشاهد مباراة الأهلي والترجي التونسي على قناة أون تايم سبورت الأرضية؟

أقل من 72 ساعة تفصل عشاق وجماهير المارد الأحمر النادي الاهلي، عن موعد مبارة الإياب أمام فريق الترجي التونسي، والمقرر إقامتها مساء الجمعة المقبلة على أرض ستاد القاهرة الدولي، بحضور جماهير الأهلي ومحبي الكرة المصرية.

ويدخل النادي الأهلي المبارة القادمة أمام الترجي بالدور قبل النهائي بدوري أبطال أفريقيا، وبحوزته ثلاث نقاط من مبارة الذهاب، التي أقيمت بينهم يوم الجمعة الماضية في مدينة رادس المغربية، حيث حقق الأهلي ثلاث أهداف نظيفة، مما يعزز صعوده للدور النهائى من البطولة الأفريقية.

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي

ووفقا للقنوان الدولي، فإنه يحق للدول المستضيفة لأي مبارة نقل مبارة فرقها سواء فى بطولات أفريقية أو عالمية على البث الأرضي، لذا من المقرر قيام قناة أون تايم سبورت الأرضية، بنقل جميع أحداث مبارة الأهلي والترجي، بعد ضبط القناة وتوصيل الهوائي الخارجي «الأريال» على تردد UHF 32، بالنسبة للتليفزيونات العادية، في حين يجب تحويل الشاشات الحديثة إلى خاصية DTV، وتوصيله بهوائي خارجي لمشاهدة المبارة على البث الأرضي.

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي

ويطلق الحكم الموريتاني دحان بيده، صافرة بداية المبارة يوم الجمعة المقبلة في تمام الساعة العاشرة مساء، على أرض ستاد القاهرة الدولي، بحضور أكثر من 50 ألف مشجع، ويعاونه في إدارة المبارة كل من الحكم الموريتاني حمدين ديبا مساعد أول، والحكم الأنجولي جيرسون إيميليانو دوس سانتوس مساعد ثاني، والحكم الغاني دانييل لاريا حكما للفار، ومساعده المغربي سمير جزاز.