أضرار إعصار «موكا» في ميانمار.. 29 ضحية وتدمير 860 منزلا

ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار «موكا» في ميانمار إلى 29 شخصا، وذلك مع عودة الاتصالات ببطء في مناطق غرب البلاد.

وذكرت قناة «تشانيل نيوز آشيا» في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 860 منزلا و14 مستشفى أو عيادة قد تضررت في جميع أنحاء البلاد بسبب الإعصار القوي الذي صاحبته رياح تبلغ قوتها 195 كيلومترا في الساعة، وقد أجبر الإعصار آلاف الأشخاص على ترك منازلهم واللجوء إلى الأديرة والمدارس والمباني القوية للاحتماء بداخلها.

رياح تصل سرعتها إلى 209 كليومترات

وقالت إدارة الأرصاد الجوية في ميانمار، إن الإعصار «موكا»، قد وصل إلى اليابسة في ولاية «راخين» بالقرب من مدينة «سيتوي» بعد ظهر أمس الأول (الأحد) وكانت تصاحبه رياح تصل سرعتها إلى 209 كيلومترات (130 ميلا) في الساعة، ولم يتضح على الفور حجم الضرر الذي تسبب فيه الإعصار إلا أن الرياح العاتية المصاحبة له أدت إلى انهيار أبراج الهواتف المحمولة وقطع الاتصالات.

وذكرت وسائل إعلامية محلية بولاية «راخين» أن الشوارع قد غمرتها المياه وأن هناك أشخاصا محاصرين داخل منازلهم في المناطق المنخفضة.

بدوره، قال ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية في ميانمار تيتون ميترا إن الإعصار موكا قد وصل إلى اليابسة، وهناك مليونا شخص في خطر.

وأضاف ميترا أنه من المتوقع أن تكون الأضرار والخسائر الناجمة عن الإعصار واسعة النطاق، مؤكدا على الاستعداد للاستجابة والحاجة إلى الوصول دون عوائق إلى جميع المجتمعات المتضررة.

يشار إلى أنه قد تم إجلاء أكثر من أربعة آلاف شخص من سكان «سيتوي» البالغ عددهم 300 ألف إلى مدن أخرى منذ يوم (الجمعة) الماضي.