موسم الأعاصير لعام 2023... تعرف على قائمة أسماء العواصف

تشكل الأعاصير عواصف قوية فوق المحيطات والحبار الاستوائية والشبة استوائية، وتعد من أكثر الكوارث الطبيعية تدميراً وخطورة علي البشرية، وتتميز برياح عاتية وأمطار غزيرة وأمواج عالية وتسبب في العديد من الوفيات والإصابات فضلاً عن تدمير المنازل والممتلكات.

ومنذ بداية هذا العام، شهد العالم العديد من الأعاصير المدمرة، حيث تشكل العديد منها فوق المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ والمحيط الهندي.

وفيما يتعلق بالأسماء، عادةً ما تُستخدم قائمة تتكرر كل 6 سنوات، مطروحًا منها تلك السيئة حقًا، وكان موسم 2017 قبيحًا، وشهد الموسم 17 عاصفة و10 أعاصير محدودة و6 أعاصير كبيرة.

وترصد «الوطن» أسماء أعاصير شهدها العالم في عام 2017، ومن المتوقع أن يشهد العالم نسخة مكررة منها مرة أخرى في 2023:

آرلين

في عام 2017، تشكلت العاصفة الاستوائية آرلين في 16 أبريل، رغم أنها لم تكن عاصفة كبيرة، لكنها أخبرتنا نوعاً ما بما سيحدث، بحسب ما ذكرته صحيفة «آل.كوم» الأمريكية.

بريتاس

استهدفت نسخة 2017 من إعصار بريتاس فنزويلا في شهر يونيو من نفس العام.

سيندي

استهدفت العاصفة الاستوائية سيندي في عام 2017 ولاية لويزيانا، وأعقبتها موجة أعاصير قوية، أسفرت عن مقتل 3 أشخاص.

إميلي

تسبب إعصار إميلي في هطول أمطار غزيرة وأحدث فيضانات واسعة النطاق في مقاطعتي بولك وبينيلاس بالولايات المتحدة الأمريكية، وتم الإبلاغ عن فيضانات ساحلية في مقاطعات هيلزبورو وماناتي وساراسوتا ولي وكوليير، مما تسبب في إغلاق طرق إضافية، وضرب إعصار برادنتون، ودمر حظيرتين والعديد من الصوبات الزراعية، وأدت العاصفة بشكل غير مباشر إلى حدوث فيضانات جارفة في ميامي.

فرانكلين

ضرب إعصار فرانكلين أمريكا الوسطى في 27 يوليو من عام 2017.

جيرت

تجاوز إعصار جيرت 2017 أوتر بانكس في ولاية كارولينا الشمالية، ثم اتجه صوب أيرلندا، وتسبب في حدوث فيضانات هائلة بها.

هارولد

هارولد جديد على القائمة بعد تقاعد هارفي 2017، ومع ذلك، فقد تم استخدام اسم هارولد من قبل، وكان الإعصار المداري الشديد هارولد إعصارًا استوائيًا قويًا للغاية، تسبب في دمار واسع النطاق في جزر سليمان وفانواتو وفيجي وتونجا خلال أبريل 2020.

إيداليا

يعد إعصار إيداليا هو الاسم الجديد التالي للقائمة، وربما يمكن أن تتخطانا العاصفة هذا العام.

جوزيه

كان إعصار جوزيه عام 2017، هائلاً من الدرجة الخامسة، ولكن بعد ذلك، أدى وجود منطقة ضغط منخفض كبيرة على خط العرض المتوسط قبالة سواحل كندا الأطلسية، مما تسبب في تباطؤ جوزيه وتنفيذ حلقة إعصارية قبالة البحر.

كاتياكاتيا

في سبتمبر من عام 2017، ضربت العاصفة كاتيا المكسيك، بعد أيام فقط من وقوع زلزال كبير ضرب البلاد.

لي

في يوم 26 سبتمبر 2017، أصبح إعصار لي من فئة «كات 2»، ومع ذلك، قد يستبعد المركز الوطني للأعاصير إعادة استخدام الاسم مرة أخرى، خاصةً وأن الأجزاء الكبيرة من مقاطعة لي، لا تزال في حالة من الفوضى منذ العام الماضي.

مارجو

اسم جديد بعد تقاعد اسم ماريا 2017، ومن المرجح أنه تم اختيار اسم مارجو بعد مشاهدة عطلة عيد الميلاد.

أوفيليا

في عام 2017، توجهت العاصفة أوفيليا إلى الساحل الشرقي، وفي 16 أكتوبر، أصبحت إعصارًا استوائيًا، بعد اندماجها مع جبهة باردة قوية على بعد حوالي 310 أميال جنوب غرب ميزن هيد، في أيرلندا.

فيليب

تسببت العاصفة الاستوائية فيليب 2017 في ظهور ثلاثة أعاصير في جنوب شرق فلوريدا، أحد هذه الأعاصير تسبب في تدمير عشرات المنازل في بوينتون بيتش، بينما أنتج آخر رياحًا بلغت سرعتها 74 ميلاً في الساعة في ويست بالم بيتش.

رينا

تشكلت العاصفة الاستوائية رينا في 7 نوفمبر 2017، دون أن تصل إلى اليابسة.

شون

كانت رينا آخر عاصفة مسماة في عام 2017، وكانت العاصفة الاستوائية شون لعام 2011 آخر عاصفة مسماة في عام 2011، وتشكلت في الثامن من نوفمبر، ولم تكن كبيرة.

تأتي قائمة الأسماء من المركز الوطني للأعاصير، الذي نشر بالفعل قائمة أولية حتى عام 2027، مع توقعات بإجراء تحديثات في حالة تقاعد أي من الأسماء المدرجة بالقائمة.