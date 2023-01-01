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ميانمار تمدد اتفاق وقف إطلاق النار مع الجماعات المسلحة حتى نهاية 2023

كتب:

حسن رمضان
05:37 ص | الأحد 01 يناير 2023
عناصر من جيش ميانمرا-صورة أرشيفية

عناصر من جيش ميانمرا-صورة أرشيفية

مدد جيش ميانمار «بورما سابقا»  اتفاق وقف إطلاق النار مع الجماعات  المسلحة حتى نهاية، العام الجديد 2023، وقال مكتب القائد العام لخدمات الدفاع، في بيان،أمس السبت، إن الجيش مدد الاتفاق 21 مرة، من 21 ديسمبر 2018 حتى 31 ديسمبر من العام الماضي 2022، وفقا لما ذكره قناة «سي جي تي إن» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأمس الأول الجمعة، حكمت «محكمة عسكرية» في ميانمار على زعيمة البلاد السابقة، «أونج سان سو تشي»، بالسجن لمدة 7 سنوات أخرى، مما رفع إجمالي فترة سجنها إلى 33 عاما في 19 تهمة موجهة إلى المسؤولة السابقة، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

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