توريد 129 ألفا و197 طن قمح في كفر الشيخ منذ بدء الموسم

أكد عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة كفر الشيخ، أن كمية توريد الأقماح وصلت حتى اليوم الثلاثاء إلى 129 ألفا و197 طنا لـ22 موقعا تابعا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع، والبنك الزراعي، وقطاع المضارب بالمحافظة.

تشكيل غرفة عمليات مركزية في موسم التوريد

وأشار «الهابط» في بيانه، إلى أن هناك متابعة يومية من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، إذ جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها، وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها، مشددا على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة.

جدير بالذكر، أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح في محافظة كفر الشيخ هذا العام بلغت 214 ألفا و868 فدانا، منها 350 حقلاً إرشاديا على مساحة 350 فدانا.