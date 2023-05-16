5 شروط يجب توافرها للحصول على رخصة قيادة.. تعرف عليها

ينظم قانون المرور حركة السير على الطرق، بما يضمن سلامة الركاب وقائدي السيارات والمارة، وكذلك حدد بعض الشروط اللازمة في حالات مختلفة؛ لتنظيم حركة السير، بما فيها الحصول على رخصة قيادة.

ومن أجل الحصول على رخص القيادة يشترط أن تتوافر في طالب الترخيص الشروط الآتية:

1- ألا يقل سن الطالب عن 16 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة في القانون، وفي بعض الحالات تتطلب سن أزيد من 16 عامًا، ولكن عامة لا يقل السن عن ذلك.

شروط الحصول على رخصة قيادة

2 - اللياقة الصحية مناسبة للقيادة من حيث سلامة البنية والنظر والخلو من العاهات التي تعجزه عن القيادة.

3- أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة دراسية أو شهادة محو الأمية الصادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

4- اجتياز اختبار فنى في القيادة وفي قواعد المرور وآدابه وذلك بعد أداء رسم مقابل الاختبار وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة الرسم وأحوال استحقاقه.

أحكام سابقة

5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها أو سبق معاقبته لقيادته مركبة تحت تأثير خمر أو مخدر، ما لم تكن مضت 3 سنوات على تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضي المدة، أو كان الحكم مشمولًا بوقف تنفيذ العقوبة.