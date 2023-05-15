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ما عقوبة إلقاء القمامة من السيارة في الطريق بقانون المرور الجديد؟

كتب:

مريم جاد
01:12 م | الإثنين 15 مايو 2023
قيادة سياره - تعبيرية

قيادة سياره - تعبيرية

تضمن قانون المرور الجديد وضع مجموعة من القوانين التي تضمن الحقوق للجميع سواء كان للمواطن أو الدولة، وفي ظل حرص الدولة على نظافة الشوارع والحد من الممارسات الخاطئة لبعض قائدي ومالكي السيارات، هناك عقوبات تطبق على مرتكبي تلك الأفعال تصل إلى الغرامة وسحب الرخصة.

عقوبة إلقاء القمامة من السيارة في الطريق بقانون المرور الجديد

حدد قانون المرور الجديد عقوبات إلقاء القمامة من السيارة في غير الأماكن المخصصة لها، إذ تشمل العقوبة للشخص المتورط في تلك الأفعال بإيقاف وسحب الرخصة لحين دفع الغرامة التي تتراوح من 500 جنيه إلى 1500 جنيه، بحسب ما نص عليه قانون المرور، إضافة إلى الغرامة التي أقرها قانون إدارة المخلفات وتشمل العقوبة توقيع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

حالات تطبيق الغرامة

وتطبق الغرامة السابقة في 3 حالات، أولها كل من ألقى أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك، وثاني تلك الحالات هو تسليم المخلفات لغير الجهات المعنية بذلك، وثالثها قيام الشخص بفرز ومعالجة المخلفات في غير أماكنها.

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بقلم مريم جاد