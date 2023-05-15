15 مخالفة تعرضك للغرامة ولا يجوز التصالح فيها بقانون المرور.. احذرها

حدد قانون المرور، الحالات التي يعاقب فيها المخالفين بغرامات وعقوبات مختلفة على حسب نوع المخالفة، وذلك للحفاظ على الركاب والمواطنين والأهالي على الطريق، كما حدد كذلك الحالات التي لا يجوز فيها التصالح على المخالفات.

وتستعرض «الوطن» في تقريرها المخالفات المرورية التي لا يجوز التصالح فيها، والتي نص لها القانون عقوبات صارمة غير مسموح فيها بالتصالح، وهى التالي:

مخالفات مرورية

ـ السير دون رخصة تسيير، مخالفة تتراوح غرامتها ما بين 1000 إلى 2000 جنيه.

ـ التلاعب في أرقام اللوحات المعدنية وعدم وضوحها، تصل الغرامة إلى 1500 جنيه، مع إيقاف 6 أشهر.

ـ تعمد طمس اللوحات المعدنية، تصل غرامتها 1500 جنيه، مع إيقاف 6 أشهر.

ـ انتهاء إيصال سحب رخصة التسيير، تتراوح غرامتها ما بين 1000 إلى 2000 جنيه.

ـ المخالفات المرورية الناتجة عن انتهاء رخصة التسيير، تتراوح غرامتها ما بين 1000 إلى 2000 جنيه.

مخالفات لا يمكن التصالح فيها

ـ اعتداء قائد المركبة على رجل المرور، تتراوح غرامتها ما بين 300 إلى 1500جنيه.

ـ عدم صلاحية الفرامل، تتراوح غرامتها ما بين 300 إلى 1500 جنيه.

ـ عدم توافر شروط الأمن والمتانة، تتراوح غرامتها ما بين 20 إلى 50 جنيهًا.

ـ استعمال الأنوار المبهرة، تتراوح غرامتها ما بين 20 إلى 50 جنيها.

ـ تركيب أجهزة تنبيه مخالفة للقانون، تتراوح غرامتها ما بين 500 إلى 1000جنيه.

ـ الاشتراك في مواقف الأفراح، تتراوح غرامتها ما بين 300 إلى 1000جنيه.

ـ عدم تركيب اللوحات المعدنية المنصرفة، تتراوح غرامتها ما بين 300 إلى 1500 جنيه.

ـ استعمال لوحات معدنية غير خاصة بالمركبة، تتراوح غرامتها ما بين 300 إلى 1500جنيه.

ـ تركيب سارينة هوائية، تتراوح غرامتها ما بين 500 إلى 1000 جنيه.

ـ تعمد تعطل حركة المرور، تتراوح غرامتها ما بين 300 إلى 1500 جنيه.

ـ استخراج رخصة قيادة بدلا من الرخصة المسحوبة، مخالفة تتراوح غرامتها ما بين 1000 إلى 5000 جنيه.

ـ عدم الإخطار عن التغيير بالأجزاء الجوهرية للمركبة.

ـ تركيب ستائر تحجب الرؤية، تتراوح غرامتها ما بين 20 إلى 100 جنيه.

ـ تركيب زجاج ملون يحجب الرؤية، تتراوح غرامتها ما بين 20 إلى 100 جنيه.

ـ مخالفة وجود كسر بزجاج السيارة، تتراوح غرامتها ما بين 20 إلى 100جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.