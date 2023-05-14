خطوات معرفة مخالفات المرور «أون لاين» من منصة مصر الرقمية 2023

عدد كبير من الخدمات يتيحها موقع مصر الرقمية 2023، لجميع المواطنين للحصول عليها «أون لاين»، دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب والمصالح الحكومية المختلفة، لاستخراج الأوراق الرسمية، وذلك في إطار خطة الدولة للتحويل الرقمي، إنجازا للوقت المراد لإنهاء خدمة ما.

ومن ضمن الخدمات الذي يتيحها موقع مصر الرقمية 2023، هي خدمة معرفة مخالفات المرور، سواء المتعلقة بالسيارة أو برخصة القيادة، إلكترونيًا بإتباع عدد من الخطوات البسيطة، عبر الموقع الرسمي الإلكتروني لمصر الرقمية 2023.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات معرفة مخالفات المرور عبر موقع مصر الرقمية 2023.

خطوات معرفة مخالفات المرور عبر موقع مصر الرقمية 2023

1- تبدأ خطوات معرفة مخالفات المرور عبر موقع مصر الرقمية 2023، من خلال زيارة موقع مصر الرقيمة، عبر هذا الرابط.

2- تحديد ما إذا كنت ترغب في معرفة مخالفات المرور المتعلقة برخصة السيارة، أم رخصة القيادة.

* في حالة الرغبة في معرفة مخالفات المرور المتعلقة برخصة السيارة، يتم اختيار خدمات «مركباتي».

- ثم اختيار «استعلام عن مخالفات رخصة مركبة».

- سجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

- قم بإدخال بيانات المركبة المطلوبة، ثم ستظهر نتيجة الاستعلام عن مخالفات المرور الخاصة برخصة السيارة.

* أما في حالة الرغبة في معرفة مخالفات المرور المتعلقة برخصة القيادة، قم بتصفح الصفحة الرئيسية لموقع مصر الرقمية 2023، واختر خدمات «رخصي».

- ستظهر لك عدد من الخدمات التي تتعلق برخص القيادة ومنها تجديد رخصة القيادة، أو الاستعلام عن المخالفات وسدادها.

- اضغط على «الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة».

- تسجل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

- عليك إدخال كل البيانات المطلوبة فيما يتعلق برخصة القيادة.

- في النهاية ستظهر لك نتيجة الاستعلام عن مخالفات المرور الخاصة برخصة القيادة.