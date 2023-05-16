وزير الصحة يوجّه بوضع خطة متكاملة لإنشاء مراكز تميز تخصصية بالمحافظات

وجّه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بوضع خطة متكاملة لإنشاء مراكز تميز تخصصية بجميع المحافظات، وتنظيم انتقال المرضى داخليا بين المنشآت الصحية التابعة للوزارة، وفقا للتخصصات والاحتياجات الطبية اللازمة للمرضى، بالتعاون بين الجهات المعنية بالوزارة، فضلا عن توزيع القوى البشرية وفق منهجية علمية، بما يضمن الإسراع في تقديم الخدمات الطبية للمرضى بأعلى جودة وكفاءة.

التصور النهائي للاستراتيجية الوطنية للصحة

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للوزير، مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، وبمشاركة وكلاء الوزارة بالمحافظات عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، لمتابعة سير العمل بمختلف ملفات الوزارة، والوقوف على التحديات والمعوقات والعمل على تذليلها، لضمان استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، ضمن استراتيجية الوزارة للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ الوزير راجع خلال الاجتماع التصور النهائي للاستراتيجية الوطنية للصحة، فضلا عن الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، تمهيدا لإطلاقهما رسميا في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمزمع عقده في سبتمبر المقبل.

المرور على المنشآت الصحية

وأضاف عبدالغفار، أنّ الوزير اطلع خلال الاجتماع على تقرير مفصل خاص ببرنامج متابعة مؤشرات الأداء للربع الأول من عام 2023، الذي يتضمن متوسط ما تم تحقيقه من إنجازات من خطط المحافظات والقطاعات التابعة للوزارة، بما يضمن تحسين الأداء الاستراتيجي والتشغيلي من خلال وضع خطة لتحسين الكفاءة التشغيلية بمنظومة الصحة الحكومية، مؤكدا المتابعة الدورية لما تم تحقيقه من إنجازات وفقا للخطط الخاصة بالجهات التابعة للوزارة، التي تم وضعها بداية العام الجاري 2023، للتأكد من تحقيق أهدافها.

وأشار إلى تأكيد الوزير على أنّ قطاعات وهيئات الوزارة تسير بخطى ثابتة ومحددة لتنفيذ خطة الوزارة لتطوير المنظومة الصحية، والتي تم وضعها وفقا للأولويات الخاصة بالقطاع الصحي، وخطط كل محافظة من المحافظات على حدة، بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتحقيق التوسع بها، فضلا عن التطوير والتوسع في المنشآت الصحية بمحافظات الجمهورية كافة.

وتابع عبدالغفار، أنّ الاجتماع تناول استعراض تقرير مفصل حول النشاط الخاص بالمرور على المنشآت الصحية، ضمن منظومة الرقابة والمتابعة للوزارة خلال شهر أبريل الماضي، حيث تم إجراء 531 زيارة على المنشآت الصحية بالمحافظات، و288 زيارة خلال أيام إجازة عيد الفطر المبارك، من قبل مديري المديريات الصحية، وتنفيذ 224 زيارة من قبل فرق الرقابة الداخلية.

وأوضح أنّ المرور يستهدف متابعة مستويات الأداء، من خلال مراجعة «الانضباط الإداري، والأمن والنظافة، والبنية التحتية والحالة الإنشائية، وانتظام واكتمال القوى البشرية، وتوافر الأدوية والمستلزمات، والتجهيزات والأعطال، وقياس مدى رضاء المواطنين من المرضى والمرافقين لهم، والتقييم العام للمنشأة».