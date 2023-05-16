«الصحة» تحذر مرضى الكبد من الإفراط في «القهوة».. ما مخاطرها؟

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة عاجلة لمرضى الكبد، وحذرت في تقرير رسمي لها أصدرته منذ قليل، أنّ الإفراط في تناول القهوة يعرض مريض الكبد لبعض المخاطر، التي تشمل زيادة ضربات القلب وإدرار المياه.

وذكرت الوزارة أنّ القهوة تحتوى على مواد كيميائية متعددة، فتحتوي على الكافيين والديبترين وحمض الكلوروجينيك والبوليفينول التي تؤثر على جسم الإنسان وأعضائه المختلفة، لذلك على مرضي الكبد البعد عن تناول القهوة.

أضرار تناول القهوة لمرضي الكبد

ونصحت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بشكل عام ضرورة التقليل من تناول القهوة، لافتة الى أنها تزيد من فرص الإصابة بفقر الدم الناتج عن نقص الحديد، لاحتوائها على مادة البوليفينول والتي تعمل على إعاقة امتصاص الحديد من الأمعاء.

القهوة تزيد فرص الإصابة بفقر الدم

ودعت مرضي الكبد إلى ضرورة الحرص على الكشف والمتابعة والعلاج في الوحدات الصحية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد، مشيرة إلى أنّ المبادرة تعمل داخل الوحدات الصحية بشكل يومي من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا.

وأوضحت أنّ الحالات المرضية التي يتم اكتشافها من خلال المبادرة الرئاسية يتم تحويلها الى أقرب مستشفي بعد صرف العلاج المناسب لها بشكل مجاني، موضحة أنّ المريض لا يتحمل أي أعباء مالية «الصرف والعلاج مجاني».