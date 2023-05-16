ختام منافسات الدوري الرياضي لاتحاد مراكز شباب مصر في البحيرة (صور)

اختتمت منافسات الدوري الرياضي ومعارض أندية الفتاة والمرأة، التي نظمها فرع الاتحاد العام لمراكز شباب مصر برئاسة الدكتور ماجد العزازي، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة «الإدارة العامة للبرامج البدنية»، بمركز شباب مدينة دمنهور ونادي ألعاب دمنهور.

إجراء التصفيات النهائية في الخماسي واليد

وتضمنت الفعاليات، إجراء التصفيات النهائية في ألعاب «خماسي كرة القدم، وكرة اليد، وكرة السلة، والكرة الطائرة بنات، وتنس الطاولة»، بجانب معارض منتجات الفتاة والمرأة.

من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم خضر، مدير عام مديرية الشباب والرياضة في البحيرة، أنّ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يولي المبادرات التي تهم الشباب اهتماما كبيرا، لرفع الوعي لدى الشباب في كل محافظات مصر، وتحفيزه على ممارسة الرياضة للحفاظ على الصحة العامة، لافتا إلى إشادة الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بدور مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، والذي يشهد تطورا ملحوظا على المستوى الرياضي والتوعوي والتثقيفي.

ايتاي البارود بطلا للخماسي ودمنهور للسلة ورشيد لمنتجات الفتاة

وحصل على المركز الأول وكأس المحافظة في خماسي كرة القدم مركز شباب مدينة إيتاي البارود، وفي كرة اليد مركز شباب مدينة دمنهور، وفي كرة السلة مركز شباب كنج عثمان بكفر الدوار، وفي كرة الطائرة بنات مركز شباب بيبان بكوم حماده، وفي تنس الطاولة مركز شباب كفر مجاهد بكوم حماده ، وفي معرض منتجات الفتاة و المرأة مركز شباب كفر الدوار ومركز شباب رشيد.

حضر الختام الدكتور عمر وكوك عضو مجلس إدارة الاتحاد العام، الدكتور إبراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة لمراكز شباب مصر.