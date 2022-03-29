مراكز شباب القليوبية تفتح أبوابها لمشاهدة مباراة مصر والسنغال

تستعد مراكز شباب القليوبية لاستقبال الأعضاء لمشاهدة مباراة منتخب مصر والسنغال، في مباراة العودة من التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم وذلك في تمام الساعة السابعة مساء اليوم، على ملعب استاد العاصمة السنغالية داكار.

تجهيز الساحات والقاعات

بدأت مراكز الشباب بمحافظة القليوبية، في إعداد وتجهيز ساحات وقاعات مشاهدة المباراة، وشاشات العرض استعدادا لاستقبال الأعضاء لمشاهدة المباراة.

رفع أعلام مصر

شدد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، على أهمية رفع أعلام مصر، والتشجيع بروح وطنية تماشيًا مع المبادرة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة #علم_في_كل_بيت برعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأوضح أن مراكز الشباب تلعب دورًا مجتمعيًا كبيرًا في كافة الفعاليات والأحداث الوطنية والمجتمعية، باعتباره هو البيت الثاني ومساهم فعال في تشكيل وعي الشباب بنظرة الجمهورية الجديدة.

في سياق آخر، اجتمع اليوم الدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، مع مسئولي البرلمان بالإدارات الفرعية بحضور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للشباب، وعبدالله شعبان مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، والدكتورة سارة طة معاون المديرية للشباب.

وأعرب «الصبروط» عن تطلعه لعمل مقر بالمديرية لبرلمان الشباب والطلائع، لتأهيل جيل قيادي قادر على تحمل المسؤولية، حيث يصبح مقر دائمًا لأعضاء البرلمان لانعقاد الجلسات البرلمانية بالإضافة إلى عمل مقر في كل إدارة فرعية بواقع 8 مراكز شبابية لعمل ورش عمل للشباب لعرض مشاكلهم، وجلسات برلمانية.

ودعا إلى ضرورة عمل جلسات محاكاة تتناول العديد من القضايا المجتمعية الشائكة الهامة، علي سبيل المثال «تأثيرات الحرب الأوكرانية علي الاقتصاد».. أو «التغيرات المناخية قمه المناخ».

وأوضح «الصبروط» أنه من المقرر عمل عمل الجلسات البرلمانية لمدة 35 دقيقة، خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى 15 دقيقة تعرض إنجازات الدولة المصرية في الشباب والرياضة بكل إدارة فرعية.