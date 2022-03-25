مراكز شباب كفر الشيخ تفتح أبوابها أمام الجمهور لمشاهدة مباراة مصر والسنغال

فتح 244 مركز شباب أبوابه لاستقبال الجمهور مجانًا، لمتابعة مباراة الذهاب بين منتخب مصر والسنغال، المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022 مع فتح عددًا من الحدائق وأهمها حديقة صنعاء، بناءً على توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب.

فتح المراكز الساعة التاسعة مساء لمؤازرة منتخب مصر

قال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن الجميع يقف صفًا واحدًا خلف المنتخب الوطني، متمنيًا الفوز على السنغال ذهابًا وعودة، مشيرًا إلى الأثر الكبير الذى أحدثته مبادرة وزارة الشباب والرياضة «علم فى كل بيت»، لدعم المنتخب حتى النصر، لذلك تستقبل مراكز الشباب متابعي مباراة المنتخب الوطني والسنغال فى التاسعة مساءً.

فتح مراكز الشباب جاء لمؤازرة المنتخب الوطني

أوضح أن فتح مراكز الشباب جاء تخفيفًا عن كاهل المواطنين، ولمؤازرة المنتخب الوطني في مبارياته، إذ نبه على كل مديري المراكز بالتواجد حتى نهاية المباراة، مع تجهيز الشاشات العملاقة لضمان الراحة للمشجعين.

يذكر أن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، حرض على حضور مران المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم الذى أقيم بإستاد الدفاع الجوى، واليوم يواجه منتخب مصر نظيره السنغالي بإستاد القاهرة الدولي، وتقام مباراة العودة يوم الثلاثاء الأسبوع القادم بالسنغال، وذلك ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم بقطر ٢٠٢٢م ، و تنتظر الجماهير المصرية فوز المنتخب الوطنى على السنغال، وتقديم عرض وأداءً فنيًا مميزًا معرباً عن تمنياته بالتوفيق للاعبين والجهاز الفني بالفوز على فريق السنغال