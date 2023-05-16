التعاقد على الوصلات المنزلية لمشروع صرف صحي إدفا بتكلفة 156 مليون جنيه

دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج بسيارة خدمة عملاء متنقلة لتلقى طلبات التعاقد على الوصلات المنزلية لمشروع صرف صحى قرية ادفا التابعة لمركز سوهاج وذلك للبدء فى التوصيل على الشبكة وتشغيل المشروعات ودخول الخدمة للمواطنين.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج.

156 مليون جنية تكلفة الوصلات المائية بإدفا

واضاف العضو المنتدب لمياه سوهاج ان المشروع تبلغ تكلفته 156 مليون جنيه ويخدم 88 الف نسمة.

واشار المهندس ابو ضيف محمد احمد رئيس وحدة تنفيذ المشروعات بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج ان مشروع صرف صحى قرية ادفا يضم محطة معالجة تبلغ طاقتها التصميمية 5000 متر مكعب لكل يوم.

مشروع محطة صرف صحى إدفا

كما يضم المضروع محطة رفع رئيسية تبلغ طاقتها التصميمية 95 لتر لكل ثانية وشبكات انحدار بطول 11 كيلو متر وعدد 2500 وصلة منزلية وخط طرد بطول 6000 متر وغابة شجرية على مساحة 125 فدان.