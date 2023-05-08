«مياه شرب سوهاج» تشارك في ورشة برنامج الدعم الفني للحلول المتكاملة بالأقصر

شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج فى ورشة عمل مخرجات برنامج الدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمنعقدة بمدينة الاقصر بحضور المهندس عاطف عزت رئيس فريق عمل برامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

وعمرو عزت الماحى رئيس قطاع تطوير الاداء المؤسسى بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب.

الموضوعات التى تناولتها الورشة

واضاف ان ورشة العمل تناولت الخطة الاستراتيجية وميكنة منظومة القراءة والتحصيل وتطبيق ومنظومة خفض فاقد المياه وتطبيق البرنامج الالكترونى ساب "SAP" لميكنة العمليات المالية والفنية وذلك بهدف التحول الرقمى ورفع كفاءة الاداء.

تدريب الموارد البشرية على البرنامج الألكترونى

واشار رئيس مياه سوهاج انه فى مجال تطبيق البرنامج الالكترونى ساب تم تدريب المستخدمين بقطاعات الموارد البشرية والمالية والتجارية والمشروعات على كيفية استخدام البرنامج لربط البيانات بين القطاعات المعنية لتوحيد الاجراءات والدورات المستندية وانه تم البدء فى التشغيل الفعلى للبرنامج فى فبراير 2023 وان الشركة تسعى من خلال تطبيق هذا البرنامج التحول الرقمى وميكنة جميع العمليات المالية والموارد البشرية والمخزنية لتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة فى جميع الاعمال الخاصة بالشركة للحصول على تقارير وبيانات دقيقة فى اسرع وقت وباقل جهد.

المشاركين بالورشة

ومن الجدير بالذكر انه حضر ورشة العمل رؤساء مجالس ادارة شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالاقصر وسوهاج واسيوط وقنا والمنيا ومسئولى القطاعات المالية والتجارية والتخطيط.