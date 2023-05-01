«مياه سوهاج» تكرم الفائزين في مسابقة حفظ وتلاوة القرآن الكريم

كرّم المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، والعضو المنتدب بالشركة، العاملين وأبنائهم من حفظة القرآن الكريم، وذلك بعد إجراء مسابقة في تلاوة وحفظ ربع ونصف القرآن الكريم وثلاث آرباع القرآن والقرآن الكريم كاملًا.

المشاركون بالمسابقة من «مياه سوهاج»

وأشرف على المسابقة، هشام هارون محمد مدير التخطيط بالمنطقة الأزهرية، وشارك بها 12 من العاملين و7 من أبناء العاملين و17 من أبناء العاملين من حفظة القرآن الكريم.

المسابقة تدعو لنبذ العنف

وأشارت مها غازي، مدير إدارة الإعلام بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، إلى أنّ الاحتفالية تأتي لترسيخ تقليد سنوي ولفتة تقديرية من الشركة لحفظة القرآن الكريم، ولغرس قيم الخير والعطاء ليكونوا بذرة طيبة، فيؤدوا واجبهم تجاه دينهم ووطنهم، وتحقيق التواصل الحضاري والفكري والثقافي بعيدًا عن التشدد، فضلًا عن تشجيع العاملين وأبنائهم على حفظ القرآن الكريم.