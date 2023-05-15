160 مليون جنيه لإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي في سوهاج

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تخصيص 160 مليون جنيه خلال العام الجاري، لإجراء أعمال إحلال وتجديد بقطاعى مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج.

مشروعات الإحلال والتجديد

وذكر المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، أن قيمة مشروعات الإحلال والتجديد بقطاع مياه الشرب 55.7 مليون جنيه، تتمثل في إحلال وتجديد محطات مياه سطحية ونقالي ومطورة وآبار ارتوازية وأجزاء من شبكات مياه الشرب بجميع مراكز المحافظة، وإحلال وتجديد أجهزة قياس التصرف وأجهزة القياس الكهربائية، مشيرا إلى أن قيمة مشروعات الإحلال والتجديد بقطاع الصرف الصحي 104.3 مليون جنيه، تتمثل في إحلال وتجديد شبكات ومحطات رفع الصرف ومحطات المعالجة ومعدات.

التخلص الآمن من المخلفات

وأوضحت المهندسة الشيماء محمد، رئيس قطاع التخطيط بالشركة، أن خطة الإحلال والتجديد تستهدف الحفاظ على الأصول القائمة واستدامة الخدمة، لتقديم كوب مياه نظيف، والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي، لتحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.