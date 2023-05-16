انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة كفر الشيخ غدا

تنطلق غدًا الأربعاء، امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة كفر الشيخ، للفصل الدراسي الثاني، إذ تم تحديد جميع لجان المدارس على مستوى المحافظة وعددها 388 لجنة، والتي سوف يؤدي بها عدد 63 ألف و307 طلاب الامتحانات، موزعين على 3 قطاعات، كما يؤدي 194 طالبًا بالشهادة الإعدادية المهنية امتحانات نهاية العام، وجرى تجهيز اللجان وتوفير إضاءة جيدة، وعوامل تهوية، وتوزيع أرقام الجلوس.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة كفر الشيخ

ومن المقرر أن تكون امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية بكفر الشيخ، كالتالي:

سيؤدّي الطلاب امتحان اللغة العربية والخط والإملاء يوم غدٍ الأربعاء، الموافق 17 مايو، لمدة ساعتين ونصف، حيث يبدأ من التاسعة حتى الحادية عشر ونصف صباحًا، وامتحان التربية الدينية لمدة ساعة ونصف من الساعة 12 حتى الساعة الواحدة والنصف.

أمّا في اليوم الثاني، الخميس 18 مايو، فسيؤدّي الطلاب امتحان مادتي الهندسة لمدة ساعتين، من التاسعة حتى الحادية عشر صباحًا، وامتحان الحاسب الآلي لمدة ساعة، خلال الفترة من 11:30 صباحًا حتى 12:30 ظهرًا.

وفي اليوم الثالث، السبت 20 مايو، سيؤدّي الطلاب امتحان مادتي الجبر لمدة ساعتين، من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 1 ظهرًا، ومادة العلوم لمدة ساعتين، من الساعة 11:30 صباحًا حتى الساعة 1:30 ظهرًا.

أمّا في اليوم الرابع، الأحد 21 مايو، فسيؤدّي الطلاب امتحان مادتي اللغة الإنجليزية لمدة ساعتين من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحًا، ومادة التربية الفنية لمدة ساعتين، من الساعة 11:30 صباحًا حتى الساعة 1:30 ظهرًا.

وفي اليوم الخامس، الاثنين 22 مايو، سيؤدّي الطلاب امتحان مادتي دراسات اجتماعية لمدة ساعتين، من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 11 صباحًا.

إعفاء طلاب المنازل من امتحانات الحاسب الآلي

وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، في محافظة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، إعفاء طلاب المنازل من امتحانات الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات النظري، على أن يخصص 20 دقيقة من زمن امتحان اللغة العربية للإملاء، ويجري امتحان العملي للتربية الرياضية بمعرفة المدرسة، وتحت إشراف التوجيه للمدارس الرياضية فقط، لافتًا إلى أنه تم الإعداد والتجهيزات لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية، غداً الأربعاء.