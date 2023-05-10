أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ استعداداتها لانطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية، بعد إعلان جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة كفر الشيخ، والتي تبدأ الأربعاء المقبل الموافق 17 مايو، وتستمر حتى الاثنين 22 مايو 2023.

ووزّعت المديرية جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة كفر الشيخ علي جميع الإدارات التعليمية الـ13 التابعة للمديرية، لإعلانه في أماكن واضحة بالمدارس أمام الطلاب.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة كفر الشيخ

وتستعرض «الوطن» جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بـ2023 في محافظة كفر الشيخ، بحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، كالتالي:

الأربعاء 17 مايو: مادتي اللغة العربية والخط والإملاء، والتربية الدينية.

- الخميس 18 مايو: مادتي الهندسة، والحاسب الآلي.

- السبت 20 مايو: مادتي الجبر، والعلوم.

- الأحد 21 مايو: مادتي اللغة الإنجليزية، والتربية الفنية.

- الاثنين 22 مايو: مادة الدراسات الاجتماعية.

وبحسب مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، فإنه يُعفي طلاب المنازل من امتحان «الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات» النظري، على أن يُخصص 20 دقيقة من زمن امتحان مادة «اللغة العربية» للإملاء، ويجرى امتحان العملي للتربية الرياضية بمعرفة المدرسة وتحت إشراف التوجيه للمدارس الرياضية فقط.

عدد المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

ويبلغ عدد المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة كفر الشيخ حوالي 63 ألفا و281 طالبا وطالبة، موزعين على 13 إدارة تعليمية.