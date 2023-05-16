صوامع قنا تستقبل أكثر من 82 ألف طن قمح هذا الموسم

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية؛ لمتابعة أعمال استلام الأقماح بصومعة الترامسة المعدنية بمركز قنا؛ للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد والاستلام ضمن خطة المحافظة لاستقبال أكبر كمية من محصول القمح هذا العام باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واحمد السيد وكيل وزارة التموين، والمهندس كمال محمود وكيل وزارة الري وعدد من القيادات التنفيذية .

مساحة الأرض المنزرعة بالقمح

وقال «الداودي»، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات التي تضمن الحفاظ على سلامة القمح وجودته أثناء فترة التخزين بالصوامع والشوّن لحين صرفه إلى المطاحن، مشيرا إلى أن مساحة الأرض المنزرعة بالقمح هذا الموسم بجميع مراكز المحافظة بلغت 75 ألفًا و104 أفدنة، ومن المتوقع تحقيق إنتاجية تصل إلى مليون و352 أردبًا.

وأكد المحافظ، ضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة لموردي الأقماح والمزارعين وتذليل كافة التحديات، وسرعة إنهاء إجراءات تسليم ثمن المحصول المورد؛ لتشجعيهم علي توريد أكبر كميات من القمح للشون والصوامع، موضحا أن إجمالي ما تم توريده حتى الآن من محصول القمح للصوامع والشون بالمحافظة بلغ 82 ألف طن و420 كيلوجراما من القمح.

وشاهد محافظ قنا وصول عدد من الشاحنات المحملة بالغلال إلى الصومعة المكونة من 12 خلية، وتبلغ السعة التخزينية لها 60 ألف طن قمح، والتابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، حيث تفقد غرفة التحكم الآلي والتشغيل والمعمل وتابع أعمال فرز القمح وتصنيف درجات النقاوة له من خلال اللجنة المشكلة من مديرية التموين والجهات المختصة، واستمع المحافظ لشرح حول مراحل توريد الأقماح، بداية من دخول السيارات الواردة مروراً بلجنة الفرز حتي إصدار بيان بالوزن والتفاصيل، وآلية سداد المستحقات المالية للمزارعين والموردين.