صوامع وشون قنا تستقبل 2871 طن قمح منذ بدء موسم التوريد

أكد اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، أنه تم اليوم توريد 575 طنا و903 كيلو جرامات من محصول القمح للصوامع والشوّن بالمحافظة، ليصبح إجمالي ما تم توريده منذ بدء موسم توريد القمح حتى الآن 2871 طنا، مؤكدا متابعته بصفة دورية لأعمال التوريد إلى صوامع وشوّن المحافظة للتأكد من انتظامها دون أي معوقات.

وقال، إنه يتم استلام القمح بالمواقع التخزينية بعد تحديد درجة النقاوة ومن ثم تحديد سعر الأردب من خلال لجنه تضم ممثل من التموين، والزراعة، وهيئة سلامة الغذاء، والجهة المسوقة، والوزّان، وأمين العهدة.

أسعار توريد القمح

وأشار «الداودي» إلى أن سعر الأردب زنة 150 كجم بدرجة نقاوة 23.5 قيراط بلغ 820 جنيها، وسعر الأردب زنة 150 كجم بدرجة نقاوة 23 قيراط بلغ 810 جنيهات، وسعر الأردب زنة 150 كجم بدرجة نقاوة 22.5 قيراط بلغ 800 جنيه، وذلك طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية في بداية موسم توريد القمح الجاري.

انه لا يتم استلام أصناف القمح التي تقل جودتها عن 22.5 قيراط ، بالإضافة إلى صرف حافز توريد للمزارعين بقيمة ٥٠ جنيه وحافز تسويق ونقل بقيمة 15 جنيها لكل أردب، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

4 صوامع معدنية

يُذكر أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح خلال الموسم الحالي بجميع مراكز المحافظة بلغت 101 ألف فدان، بينما تبلغ السعة التخزينية الإجمالية للصوامع والشوّن بالمحافظة 228 ألف طن، موزعة على 4 صوامع معدنية.