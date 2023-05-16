رئيس جامعة بنها يفتتح فعاليات معرض «الملهم» للموهوبين في فن البورتريه

افتتح الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، فعاليات معرض «الملهم» للموهوبين من طلاب الجامعة في الرسم والتصوير في فن البورتريه.

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد المؤمن شمس القرنفلي عميد كلية الفنون التطبيقية، والدكتور سيد الملقى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة منى نصر مديرة مركز الموهوبين والمبدعين بجامعة بنها، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

دعم النشاط الفني للموهوبين لأبناء جامعة بنها

وأكد «سوسة»، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن المعرض يأتي دعما للنشاط الفني للموهوبين لأبناء جامعة بنها، بهدف دعم الابتكار من أجل إعداد أجيال متميزة قادرة على فتح آفاق جديدة ورسم مستقبل هذا الوطن، بالإضافة إلى اكتشاف أصحاب المواهب ورعايتهم والاهتمام بصقل مواهبهم، انطلاقًا من دور الجامعة في نشر الوعي الثقافي والنهوض بالمستوى الفكري لدى الطلاب وفتح المسارات الإبداعية أمامهم في المجالات المختلفة وتشجيعهم على الإبداع والابتكار.

وأشاد رئيس الجامعة، بإبداعات الطلاب المشاركين في المعرض والأعمال الفنية التي تم عرضها، والتي تعكس وتبرز ما يتمتع به طلاب الجامعة من مواهب متعددة إلى جانب العملية التعليمية.

من جانبه، أشار الدكتور تامر سمير، إلى حرص إدارة الجامعة على دعم وتشجيع مختلف الأنشطة الطلابية والرياضية، وتقديم كافة أوجه الدعم للطلاب المبتكرين والموهوبين في مختلف المجالات، وتوفير بيئة حاضنة ومُحفزة للإبداع والابتكار، مضيفا أن دور الجامعة لا يقتصر فقط على العملية التعليمية والبحثية بل يمتد لتنمية القدرات والمهارات والتفكير الإبداعي في المجالات المختلفة.

وأضافت الدكتورة منى نصر، أنه تم تدريب الطلاب خلال منحة الرسم والتصوير على أيدي مجموعة من الأساتذة المتخصصين، مشيرة إلى أن المعرض تضمن عدد من اللوحات الفنية المتميزة.