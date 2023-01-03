رئيس جامعة بنها يفتتح معرض الفنون القبطية والفرعونية بكلية التربية النوعية

افتتح الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، معرض جماليات الفنون القبطية والفرعونية، الذي نظمته كلية التربية النوعية.

واستمع رئيس جامعة بنها والحضور إلى شرح تفصيلي من الدكتورة علا طلعت، المشرف على المعرض، والدكتور معروف أحمد، رئيس قسم التربية الفنية بالكلية، حول مقتنيات المعرض التي ضمت العديد من الأعمال الفنية.

احتفالات الأخوة المسيحيين بأعياد الميلاد المجيد

وقال «سوسة» إن المعرض يأتي في إطار احتفالات الأخوة المسيحيين بأعياد الميلاد المجيد، وضم مجموعة متنوعة من اللوحات الفنية المتنوعة لبعض الأعمال القبطية والفرعونية.

وأشاد رئيس الجامعة، بالأعمال التي تضمنها المعرض، معرباً عن سعادته بأعمال الطلاب المتميزة من الأعمال الفنية، وروح الإبداع والابتكار لديهم، وحرص الجامعة على مشاركة الإخوة المسيحيين في أفراحهم وزرع ثقافة روح الانتماء لدي أبنائنا الطلاب، كنسيج واحد في وطن واحد.

من جانبها، قالت الدكتورة علا طلعت، إن الأعمال الفنية التي تضمنها المعرض من أعمال طلاب الفرقة الثانية بقسم التربية الفنية بالكلية، بمشاركة المشرفين من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

أبرز الحضور في افتتاح المعرض

جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور السيد فودة، نائب رئيس الجامعة لشءون قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد إبراهيم، عميد كلية التربية النوعية، وشيرين شوقي، أمين عام الجامعة، والقمص جرجس، نائبا عن الأنبا مكسيموس، مطران بنها وقويسنا ، والقس بموا، نائبا عن الأنبا مرقص، أسقف شبرا الخيمة ، والقس إبراهيم نائبا عن الأنبا نوفير، أسقف شبين القناطر، والدكتور هاني شفيق رمزي، وكيل الكلية لشؤون الدراسات والبحوث، والدكتور هاني شحته إبراهيم، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة غادة شاكر، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالقسم والطلاب.

كما حضر الدكتور معروف أحمد، رئيس قسم التربية الفنية بالكلية، ورفعت نان، أمين الجامعة المساعد للشؤون الإدارية، وأيمن بيومي، أمين الجامعة المساعد للشؤون المالية، ورانيا معتز، أمين الجامعة المساعد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من طلاب الكلية.