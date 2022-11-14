رئيس جامعة بنها يفتتح معرض «دكان الفرحة» لتوفير الملابس الجديدة للطلبة

افتتح الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، وتامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، معرض مبادرة «دكان الفرحة»، الذي ينظمه صندوق تحيا مصر لرعاية طلبة الجامعات المصرية، خلال الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر، لتوفير الملابس الجديدة والشنط والأحذية والإكسسوارات لطلاب الجامعة المستحقين للدعم بعد دراسة حالتهم من خلال صندوق التكافل الطلابي بالجامعة.

ووجه رئيس جامعة بنها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على إنشاء وتدشين صندوق تحيا مصر في الأول من يوليو 2014، تفعيلًا للمبادرة الرئاسية «دعم الاقتصاد المصري».

العبور للجمهورية الجديدة

وأكد رئيس جامعة بنها أهمية مبادرة دعم الاقتصاد المصري، والتي أبرزت العزيمة الوطنية والإرادة الحقيقية لجموع الشعب المصري العظيم، بحتمية العبور بمصرنا الحبيبة إلى آفاق مستقبل واعد يليق بعراقة ماضيها وتضحيات أبنائها، وإيمانًا بأنه واجب علينا جميعًا استنهاض قدراتنا الذاتية كإحدى أهم الأدوات لبناء الوطن في ضوء ما يواجهه من تحديات على كافة المستويات، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي.

مبادرة دكان الفرحة

وأشاد رئيس الجامعة بمبادرة «دكان الفرحة» كإحدى المبادرات العملاقة التي يتبناها صندوق تحيا مصر والخاصة بتنظيم معرض للملابس الجديدة داخل الجامعة ضمن مشروعات الدعم الاجتماعي، موجهاً التحية والتقدير لكل من يعمل مجتهدا مخلصا من خلال صندوق تحيا مصر لرفعة شأن وطننا الغالي مصر، وذلك من خلال تفعيل عدد من المبادرات الخاصة بالصندوق، بينها مبادرة «نور حياة، وبالهنا والشفا، وكلنا جنبك، وتنمية الريف المصري».

مشاركة جامعة بنها في المبادرات الرئاسية

وقال الدكتور جمال سوسة إن الجامعة شاركت في المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبينها مبادرات «حياة كريمة، ومحو الأمية، وصنايعية مصر، والأمراض غير السارية، والقضاء على فيروس سي، و100 مليون صحة، وصحة المرأة، والقضاء على سرطان الثدي»، بالإضافة إلى مبادرات الاهتمام بالموهوبين والنوابغ ومبادرة «قادرون باختلاف»، وكذلك تقديم حزمة من الخدمات والمنح للمتفوقين والنوابغ مع الإعفاء من المصروفات الدراسية ومصروفات المدن الجامعية، بالإضافة إلى العلاج الشامل بالمستشفيات الجامعية.

وخلال كلمته قدم رئيس الجامعة التهنئة للطلاب الأوائل وذوي الهمم لتفوقهم، مؤكداً أن تكريمهم واجب علينا تقديرا لجهودهم العلمية، كما كرم رئيس الجامعة ومرافقوه الطلاب الأوائل وطلاب ذوي الهمم على مستوى كليات الجامعة.

20 ألف قطعة في المعرض

من جانبه قال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن المعرض يتضمن 20 ألف قطعة ملابس جديدة وإكسسوارات وأحذية، يوفرها الصندوق للطلاب المستهدفين، ضمن أنشطة المرحلة الثالثة من مبادرة «دكان الفرحة» التي ينظمها الصندوق لرعاية طلاب الجامعات الحكومية المعد لهم دراسة حالة اجتماعية بواسطة كل جامعة، وذلك بالتعاون مع عدد من مستوردي ومصنعي الملابس الجاهزة.

وأضاف أن تنظيم معرض جامعة بنها يأتي ضمن سلسلة من المعارض التي تجوب محافظات الجمهورية طوال العام الدراسي، وتستهدف توفير 300 ألف قطعة ملابس جديدة لطلاب الجامعات، ليوفر كل معرض فرصة اختيار كل طالب وطالبة 4 قطع مختلفة، بالإضافة إلى قطعة إكسسوار من بين المعروضات بحرية تامة.

توفير الدعم للمحتاجين

وأوضح «عبد الفتاح» أن معارض «دكان الفرحة» تعد ضمن أنشطة قوافل الحماية الاجتماعية التي ينظمها الصندوق للأسبوع الثامن على التوالي، لتوفير الدعم الغذائي والكساء للأسر الأولى بالرعاية، فضلا عن تجهيز الفتيات اليتيمات وأصحاب الهمم بمستلزمات الزواج في مختلف المناطق الأكثر احتياجا بالجمهورية.

وأشار المدير التنفيذي للصندوق إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني تمكن الصندوق من توسعة نطاق تنفيذ مبادراته على مستوى الجمهورية في مجالات الرعاية الصحية، والتنمية العمرانية، والحماية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية للأسر الأولى بالرعاية من خلال عدد من المبادرات والأدوات المرنة لتوفير حياة كريمة للإنسان المصري.

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فودة، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد عيسوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وشيرين شوقي، أمين عام الجامعة، والأمناء المساعدين ومدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب وطلاب الجامعة.