رابط التسجيل في معرض الابتكارات 2023 بجامعة بنها «أيادي مصرية»

أعلن مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة بنها عن موعد ورابط المشاركة في معرض الابتكارات الثاني بجامعة بنها 2023 تحت عنوان «أيادي مصرية» والمقرر إقامته في الأسبوع الأخير من شهر مايو المقبل برعاية الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها حيث سيتم استقبال المشاركات حتى منتصف الشهر المقبل

موعد معرض الابتكارات 2023 بجامعة بنها

أوضح الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها لـ«الوطن»، أنه من المقرر إقامة معرض الابتكارات الثاني بجامعة بنها 2023 تحت عنوان «أيادي مصرية» في 21 مايو المقبل على أن يكون آخر موعد لتلقي طلبات المشاركة إلكترونيا في 15 مايو المقبل

رابط المشاركة في معرض الابتكارات 2023 بجامعة بنها

أوضح رئيس جامعة بنها انه من المقرر تلقي طلبات المشاركة في معرض الابتكارات 2023 بجامعة بنها حتي 15 مايو المقبل حيث أنه يجب على من يرغب في المشاركة، التسجيل من خلال الرابط التالي من هنــــــــــــــــــــا

قطاعات المشاركة في معرض الابتكارات 2023 بجامعة بنها

أوضح رئيس جامعة بنها أن قطاعات المشاركة في معرض الابتكارات 2023 بجامعة بنها كالتالي :

- القطاع الهندسي الروبوتات و الصناعات الجديدة والمتطورة إحلال المنتجات المستوردة

- قطاع البرمجيات وعلوم الحاسب تطوير البرمجيات و التطبيقات و الذكاء الاصطناعي

- القطاع البيطري والزراعي منتجات زراعية وحيوانية، الإعلان والإنتاج الداجني أو الحيواني

- القطاع الصحي مخرجات البحث العلمي القابلة للتصنيع والتسويق وان الكليات المعنية الطب والتمريض والعلوم

قطاع الصناعات المتنوعة الملابس والمنتجات المنزلية و بدائل المنتجات المستوردة

شروط المشاركة في معرض الابتكارات 2023 بجامعة بنها

أوضح رئيس جامعة بنها انه ستُمنح جوائز مالية لأفضل الابتكارات المقدمة من العارضين، حيث تحصل المراكز الثلاثة الأولى لكل قطاع على جوائز نقدية قيمتها:

المركز الأول: 15 ألف جنيه

المركز الثاني: 10 آلاف جنيه

المركز الثالث: 7 آلاف جنيه

شروط الاشتراك في معرض الابتكارات 2023

أضاف رئيس جامعة بنها أن شروط الاشتراك في معرض الابتكارات 2023 بجامعة بنها «أيادي مصرية» كالتالي :

- تقبل المشاركات في صور فردية أو فرق لا تتجاوز 5 أشخاص.

- المشاركة مفتوحة لجميع الجامعات المصرية أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والموظفين

- ليس شرطًا وجود نموذج أولي للمشاركة ولكن يعد وجود نموذج أولى أفضلية للمنافسة

- تحجب المشاركات إذا كان الفرد الفريق حصل على جائزة أو دعم مالي على نفس الفكرة المقدمة مسبقا.

- تحجب الجوائز عن أي قطاع إذا كانت نسبة تقييمه أقل من 60 %.