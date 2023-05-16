ما هي مهمة حكمي قضايا الأسرة؟.. محام يجيب

داخل محاكم الأسرة توجد العديد من الدعاوى، التي تغطي أرفف غرف السجلات، وكل دعوى تحتوي على قصة مختلفة، صَعب على أصحابها حلها بطريقة ودية وقررا الانفصال، وتوجد العديد من المشكلات التي تواجه أي زوجين بعد اتخاذ قرار اللجوء للقضاء، لكن في النهاية يجدوا نفسهم أمام خبراء التسوية في محاولة منهم لإصلاح الأمور بينهم، ويتساءل العديد من المواطنين عن مهمة الحكمين داخل محكمة الأسرة، وخلال هذا التقرير يجيب علي حمودة، المحامي المختص بشؤون الأسرة والأحوال الشخصية، عن سؤال ما هي مهمة حكمي قضايا محاكم الأسرة؟.

مهمة حكمي قضايا محاكم الأسرة؟

وقال حمودة إنّ داخل المحاكم توجد خلية نحل، تعمل طوال الوقت بكامل جهدها، وخاصة في الدعاوى التي تخص محكمة الأسرة يحضرها الحكمان، ويكون لهما دورا كبيرا في تغيير مصير الدعوى، والمسار الذي ستسلكه، ويحكم الحكمان داخل محاكم الأسرة في دعاوى معينة منها الخلع والطلاق واستحكام الخلاف في الدعوى التي تخص الاعتراض على إنذار الطاعة، واستحكام الخلاف في دعاوى إثبات النشوز للزوجة.

دور الحكمين في دعاوى الخلع

وشرح المحامي مهمة الحكمان في دعوى الخلع، قائلًا إنّ الحكمان يؤديا مهمتهما بالصلح بين الزوجين بكل الطرق، ويكون فقط همهما الإصلاح، لأن مردود الإصلاح يكون عائد على الحكمين، وفي حالة فشلهما في الإصلاح بين الزوجين، يكون دورهما هو إظهار المخطئ، وإن أظهرا أن المخطئ هو الزوج، تأخذ الزوجة حقوقها بالكامل، وحالة اشتراك الزوجين في الخطأ، تأخذ الزوجة نصف حقوقها فقط، وحال إثبات أنّ الخطأ من ناحية الزوجة لن تحصل علي أي شيء من حقوقها، وحينها يقوم الحكمان برفع تقرير مفصل للمحكمة بذلك.

دعاوى استحكام الخلاف

وأوضح أنه في حال إقامة الزوجة دعوى طلاق للضرر، يجب عليها إثبات الضرر الذي وقع عليها سوا كان نفسيًا أو جسديًا، ليحكم لها القاضي بالطلاق للضرر بكامل حقوقها، وحال استحكام الخلاف في إنذار الطاعة، يلجأ كل من الزوجين لإثبات حجته، وعلى الزوج إثبات أنّ الزوجة تركت المنزل دون سبب أو ضرر لاحقها وهي في منزله، ليتم قبول دعوى إنذار الطاعة وحل الحكمان للخلاف بينهم، وحال دعوى النشوز يثبت الزوج للحكمان أن الزوجة خرجت عن طاعته.

وخلال الحديث، أكد «حمودة» على أنه في بداية كل عام قضائي، يقسم الحكمان أمام قاضي محكمة الأسرة، بأنهما سيقوما بعملهما بما يرضي الله.