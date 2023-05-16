الأوراق المطلوبة للتقديم بالجامعات للعائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا

في إطار الظروف الراهنة خاصة الأزمات التي تشهدها السودان وروسيا وأوكرانيا، وجّه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بسرعة تيسير إجراءات تحويل الطلاب المصريين العائدين من الجامعات في تلك الدول، والراغبين في استكمال دراستهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية.

وعلى الطلاب الذين تقدموا للتحويل للجامعات الخاصة والأهلية، وتلقوا موافقة مبدئية بقبول التحويل، عليهم التقديم على الرابط الإلكتروني المركزي.

وفيما يلي نعرض أبرز الأوراق المطلوبة من الطلاب المصريين العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية، وفقا لما صرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، في بيان.

الأوراق المطلوبة للتقديم بالجامعات للطلاب العائدين من الخارج

وتأتي الأوراق المطلوبة للتقديم والتحويل للجامعات الخاصة والأهلية المصرية فيما يلي:

-1- صحة شهادة إتمام الدراسة الثانوية

2- اجتياز المواد الدراسية التي تؤهل الطالب لدخول الكليات العملية

3- إثبات الإقامة بشتي الطرق

4- التسلسل الدراسي ودرجات النجاح معتمدة من الجامعة والمكتب الثقافي إن وجد ماعدا طلاب الفرقة الأولى.

5- المحتوى العلمي الذي درسه الطالب معتمد من الجامعة والمكتب الثقافي إن وجد ما عدا طلاب الفرقة الأولى.

وبالنسبة للطالب الذي لم يتسنى له إحضار كل أوراقه المطلوبة، ذكرت وزارة التعليم، أن الطالب وولي أمره عليهم التوقيع علي تعهد بإحضار أصول الأوراق المطلوبة مُعتمدة، وذلك خلال مدة 3 شهر، ويمكن النظر في مدّ الفترة الزمنية المُقررة مستقبلًا.