خبير تربوي: على الجامعات الاهتمام بالمهارات العملية مع الجانب الأكاديمي

قال الدكتور حسن شحاته، خبير تربوي، إن الجامعات المصرية تهتم بالجانب الأكاديمي على حساب المهارات العملية اللازمة لسوق العمل، مشيرًا إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العملي بدأت بتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث والعلمي 2030، المتعلقة بتدريب شباب الجامعات على مهارات سوق العمل بهدف بناء كوادر قادرة على المنافسة.

مهارات ومتطلبات سوق العمل متغيرة

وأضاف «شحاته»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، من تقديم سارة سراج وباسم طبانة، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن مهارات ومتطلبات سوق العمل متغيرة على المستويات المحلية والعربية والدولية، لافتا إلى أن الشراكات بين الجامعات المصرية والمؤسسات الدولية توفر برامج للتدريب الميداني الذي له أهمية كبرى، إذ أنه يكسب الطلاب البعد الاوم للتعامل مع الصعوبات التي يواجهها في الميدان، فضلا عن تطبيق الأفكار النظرية.

أهمية الجامعات الأهلية

وتابع الخبير التربوي، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وضعت أول استراتيجية تهتم بتطوير التعليم وترتبط بالاستراتيجية الوطنية لعام 2030، مشيرًا إلى أن الجامعات الأهلية تعد جامعات عالمية على أرض مصرية، إذ توفر مهن جديدة وتدريب الطلاب من أجل إكسابهم المهارات اللازمة للعمل في الشركات والمصانع وكل المؤسسات.