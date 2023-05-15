كليات علمي علوم المتاحة في الجامعات الخاصة للطلاب المحولين من الخارج

تواصل الجامعات الخاصة والأهلية بمختلف المحافظات استقبال الطلاب الراغبين في التحويل من الجامعات الروسية والسودانية والأوكرانية، وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات، موضحين أن التقديم مستمر بمختلف الكليات حتى أول أكتوبر المقبل، وأن هناك أماكن شاغرة بمختلف الكليات العلمية والإنسانية، تزامنا مع إقرار الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نسبة زيادة 10 % إضافي على مقاعد الكليات المختلفة.

كليات علمي علوم 2023

وكشفت مصادر بالأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، لـ«الوطن»، أن التعامل مع الطلاب المحولين لكليات علمي علوم 2023 وكليات القطاع الرياضي والأدبي، بنفس مصروفات العام الدراسي الجاري دون زيادة أو تحريك، موضحين أن هناك التزاما كاملا بالقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء والأعلى للجامعات في هذا الشأن.

استمرار أعمال فتح باب التحويلات حتى مطلع أكتوبر المقبل

وتستعرض «الوطن»، في النقاط التالية كليات علمي علوم 2023 وغيرها من الكليات المتاحة للطلاب المحولين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية للجامعات الاهلية والخاصة:

** كليات الطب

** كليات طب الأسنان

** كليات التمريض

** كليات الصيدلة

** كليات العلاج الطبيعي

** كليات علوم الحاسب

** كليات الطب البيطري

** كليات العلوم الصحية

** كليات علوم الحاسب

** كليات التكنولوجيا الحيوية

** كليات العلوم الأساسية

** كليات التربية

** كليات الإدارة

** كليات الحقوق

** كليات السياحة

** كليات الآثار

** كليات التمريض

** كليات العلوم السينمائية