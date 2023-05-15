الجامعات: أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الثاني وفقًا لقدرات الطالب المتوسط

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، الالتزام بضوابط الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فيما يتعلق بامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 والخريطة الزمنية للعام الجامعي الجاري وكذلك التأكيد على ضرورة أن تشمل الامتحانات كافة أجزاء المنهج وأن تكون وفقاً لقدرات الطالب المتوسط والتوسع في اختبارات «البابل شيت»، والاختبارات الإلكترونية والتصحيح الإلكتروني.

الجامعات: الانتهاء من إعلان جداول امتحانات التيرم الثاني 2023

وأكد الدكتور مصطفي عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجامعة ملتزمة بالخريطة الزمنية والقرارات التي وضعها الأعلى للجامعات، أبرزها الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الجامعي الجاري، والتشديد على ضرورة أن تكون الامتحانات شاملة لكافة أجزاء المنهج الدراسي، والتشديد على ضرورة توفير كافة الضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، لافتا إلى أنه جرى التشديد على التوسع في الاختبارات الإلكترونية والتصحيح الإلكتروني، منوهاً إلى أنه جرى الانتهاء من إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023.

امتحانات الجامعات 2023

من جهته، أكد الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية، الانتهاء من استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 والاعلان عن جداول امتحانات التيرم وكذلك التأكيد على ضرورة أن يشمل الامتحان كافة اجزاء المنهج الدراسي، لافتا إلى ان هناك التزام كامل بالخريطة الزمنية لامتحانات التيرم، مع التأكيد على ضرورة التوسع من اختبارات البابل شيت والاختبارات الإلكترونية.